企業赴海外投資賺逾6,000億元飆新高 大陸收益卻縮水
受貨櫃運價上漲、晶圓等產品需求增加，推升上市櫃公司今年上半年海外投資收益6,248億元創史上同期新高；大陸投資收益2,038億元仍是近十年同期次高，合計整體海外（含大陸）投資收益達8286億元、年增1.1%，成長力道明顯趨緩。
上市櫃在海外市場（含大陸）投資收益成長趨緩，關鍵主因仍是在大陸市場投資收益縮水。
據證期局統計，今年上半年上市櫃公司赴陸投資收益僅2,038億元、較去年同期衰退16%，雖仍居近十年同期次高，但衰退幅度已較首季12.7%年減幅擴大。
證期局副局長高晶萍說，上市櫃公司赴陸投資收益縮減，是因大陸受疫情影響封城，導致工作天數減少，供應鏈缺貨、市場需求下滑及原物料價格上漲影響所致。
據證期局到6月底統計，上市公司赴陸投資，投資收益衰退前三大產業是電腦及周邊設備業、塑膠和水泥工業，又以電腦及周邊設備業投資收益由正轉負，上半年虧損42億元「虧最大」，塑膠跟水泥產業投資收益各年減75%、及78%，各降到62億元及25億元。
企業在大陸收益下滑，在海外投資收益依舊大豐收。據金管會統計，今年上半年海外投資收益6,248億元創史上同期新高，年增8.4%，主因是航運業、半導體業、及電子零組件業等三大產業獲利大增所致。
高晶萍說，這三大產業大賺，主因是貨櫃運價上漲、晶圓等產品需求增加所致。
其中最賺產業是航運業，上半年航運業海外投資賺2850億元、年增86%居冠，其次是半導體業，上半年賺655億元，年增34.5%，第三是電子零組件賺849億元、年增5%。
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