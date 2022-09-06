外資賣超破兆 金管會信心喊話：台股基本面穩健

美股疲弱下，外資持續從台股提款，引發股民憂心。金管會證期局副局長高晶萍今（6）日表示，截至今年8月底為止，外資累計賣超台股新台幣1兆71億元，8月單月淨匯出創2011年以來第5大匯出金額。

針對外資持續賣超台股，金管會有無管制措施？高晶萍表示，台股基本面還是持穩，統計上市櫃公司7月營收是新台幣3.45兆，較去年同期增加6.73%，1至7月營收合計是24.06兆，較去年同期成長10.41%，台股到今年7月底的本益比，大約10.92倍，現金殖利率達到4.71%，加計股票股利來到4.89%，數字顯示台股基本面還是屬於穩健。

此外，金管會也表示，目前已採取的穩定措施，包含提醒上市櫃公司可視資金調度，評估適時實施庫藏股。據證期局統計，截至9月5號為止，上市櫃公司執行庫藏股有89件，其中有30件還在執行中，上市有17件，上櫃有13件，預計最大可能買回的金額是149.16億元，統計數字會持續滾動修正跟整理。

高晶萍說，近期全球通膨升溫，美國聯準會繼續升息、地緣政治動盪等不確定因素，影響全球股市波動劇烈，長線建議投資人回歸股市基本面，金管會還是會持續注意整個總體經濟和台股的表現，必要時採取相應的穩定措施。