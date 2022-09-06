聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股拉回測底 「聰明錢概念股」將成反攻領頭羊
美聯準會（Fed）宣示短期不會停止升息，加上中秋連假效應，台股近日拉回測底，但仍有合一（4743）、揚明光（3504）等吸引大股東、公司派、法人等「聰明錢」進場吃貨，股價維持強勢整理，將是帶領下波多頭反攻領頭羊。
綜合富邦投顧董事長蕭乾祥、兆豐投顧董事長李秀利等名師看法，美元指數強勢、美中晶片大戰、中國大陸封控等利空組合拳齊發，在9月下旬Fed開會前，恐壓抑台股表現空間，所幸低檔應該有限，操作仍以選股不選市為主。
台新投顧副總經理黃文清指出，近期台股盤面類股仍維持良性輪動，顯示大股東、公司派、代操、壽險、三大法人等部分「聰明錢」仍在場中尋求投資機會。
篩選千張大戶上周增持、法人買超逾1.3億元，且借券賣出部位回補的強勢個股，包括友達（2409）、中美晶（5483）、揚明光、啟碁（6285）、建漢（3062）等電子股，以及合一、亞泥（1102）、中興電（1513）、鈺齊-KY（9802）、興農（1712）等傳產股，主要分布於網通、綠能、車用、元宇宙等主流族群。
網通族群除受惠產業能見度相對明朗、長短料問題緩解，是本波大盤低檔反彈以來的多頭熱門指標，且蘋果新產品發表會邀請函以太空為主題，寫上「Fare Out」字樣，低軌衛星題材再獲青睞，啟碁、建漢、正文（4906）、仲琦（2419）等個股持續高檔整理。
全球極端氣候肆虐，加上北溪一號天然氣管道再度關閉，俄烏衝突促使俄羅斯在能源供應加大對歐洲施壓，中美晶、亞泥、中興電等綠能概念股中長線營運可望水漲船高，大戶逢低吸納籌碼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言