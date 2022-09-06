台股拉回測底 「聰明錢概念股」將成反攻領頭羊

半導體產業庫存調整，IC設計業者傳出，台灣晶圓代工成熟製程價格也出現鬆動，尤其是部分消費性應用IC用的成熟製程，5日三檔以成熟製程為主的晶圓代工廠股價齊跌，力積電開低後雖一度小翻紅，但在賣壓沉重下再翻黑，盤中重挫逾7%，聯電（2303）、世界（5347）也是下跌表現。

2022-09-06 08:00