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台驊買進2,500張長榮股票參與現金減資 每股均價127元
台驊（2636）董事長顏益財是許多網友心目中「最懂航運的男人」，過去他曾經說，「反向加碼、綿延不絕」，這次長榮現金減資，台驊也用行動力挺長榮，台驊公告買進長榮海運2500張，參與長榮現金減資，均價127元。
台驊9月6日公告，自今年4月25日到9月6日共買進長榮海運2,500張，每股平均價格127.57元，交易總金額3.18億元，持股比例0.08%，成為用行動傳達長期看好長榮的股東之一。
全球貨櫃輪跌幅擴大運價連大跌後，顏益財還是認為應該要放大格局來看海運市場的變化，尤其，長榮、陽明已連續三年獲利成績都很好，就算運價跌，明年也還是大賺局面，現在的股價是委屈了。
全球現在最擔心的升息及通膨問題，將衝擊到消費者信心，造成貨量不足；然而，美國年底有期中選舉的政治壓力，預期聯準會不排除採取較平穩的升息步調來調控通膨，經濟有望軟著陸，通膨問題也會跟著解決，對於經濟衝擊貨量需求的想法不用過度悲觀。
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