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康和證「好康 fun心投」 推跨載具情境式選股

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

康和證券（6016）力推品牌年輕化與普惠金融的目標，推出跨載具情境式選股「好康fun心投」平台，是專為鼓勵年輕小資族理財、善用投資工具累積財富的一站式新平台，不用另外下載APP，以獨特之電商式網頁設計，不受限於手機、平板、電腦等載具皆可使用。

且有別於傳統定期定額之做法，將專業的自訂槓桿股權選擇權，打造出小資理財族都能輕鬆上手的定期不定額倍數投資方式，只要千元低門檻就能進行投資，是新世代理財平台。

康和證券董事長鄭大宇表示，近年來數位交易熱潮帶動投資人年輕化趨勢，這是一個好現象，康和證力推普惠金融，就是希望讓年輕人能及早參與市場投資，達成「理財要趁早」的目標，「趁早」與「及時」的理財，一元不嫌少，每一塊錢都是投資機會，主動選擇理財、進行價值投資。

「好康fun心投」以穩健定期投資為目的，在商品選擇上排除投機或股本太小之標的，僅納入市值較大的公司或ETF等，嚴選投資商品力圖降低一般客戶因投資不熟悉之標的，而有大幅虧損的風險。

打開「好康fun心投」平台，同時進入「我要存多久」、「該選哪股好」兩大主題情境式選股試算功能。其中「我要存多久」可以選擇多檔股票或ETF為其標的，同時輸入每月計畫投資金額，與期望未來每年可有多少被動收入等參數，平台立即以過去五年績效模擬試算結果，告知一至三倍數須投資的時間、試算報酬與損益，讓投資人選擇最適合的標的參與倍數投資。

另一主要功能「該選哪股好」可設定目前年齡、計畫退休年齡與期望未來每年可有多少被動收入等參數，平台就會以現金殖利率、每月須投入金額之試算，讓投資人自行選定該投資哪些績優股。

好康fun心投的「智能選股」可設定EPS、ROE、本益比、殖利率、營收成長率等，篩選出具投資價值的標的，等待進場好時機，同時首創可「日日扣」，解決扣款日限制天數的不便，做到符合個人化及風險易於分散的任選扣款日。

殖利率 ETF

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