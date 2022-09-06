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台股上漲16.1點 三大法人賣超3.79億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導

台股今（6）日開盤一度上衝至14,789.31點，但隨即一路下跌，午盤一度翻黑，終場收在14,677.2點，上漲16.1點，成交量1,820.64億元；三大法人賣超3.79億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超0.66億元，投信買超9.15億元，自營商賣超（合計）12.28億元，其中自營商（自行買賣）買超3.3億元，自營商（避險）賣超15.59億元。

今台積電（2330）持穩，收489元，小漲0.62%，鴻海（2317）收108.5元，小漲0.46%；和泰車（2207）收603元，漲幅2.73%。大盤由水泥、塑膠、金融撐住紅盤，台泥（1101）、亞泥（1102）表現續強，台塑四寶皆小幅收紅，金融指數漲幅0.6%，元大金（2885）上漲逾2%。生技醫療類股漲多回檔，北極星藥業-KY（6550）、寶齡富錦（1760）跌停，上市生技股以全宇生技-KY（4148）最為強勢，大盤收在14,677.2點，漲幅0.11%。

自營商 生技股

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