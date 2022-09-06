台積電跌落500元可以安心買！ 專家：先進製程仍吃緊

【撰文 龔招健】

過去2年晶片缺貨造成重複下單，使得目前半導體庫存來到歷史新高，包括台積電（2330）、聯電（2303）等晶圓代工大廠最近都在法說會釋出庫存將修正到明（2023）年上半年的訊息，專攻28奈米（含）以上成熟製程的聯電、世界先進（5347）、力積電（6770）所受衝擊較大，尤其是世界先進和力積電。

台積電則具備寡占先進製程、客戶關係緊密等結構性優勢，且其成熟製程報價有競爭力，因此儘管其成熟製程營收占比將近5成，所受衝擊相對小。

台積電下半年展望優於預期

先進製程產能仍供不應求

事實上，台積電今年7月14日的法說會不僅公布優於預期的第2季財報，還將全年營收（美元預估值）成長目標由24%～29%上修至35%左右。

台積電總裁魏哲家認為，儘管全球政經大環境充滿不確定性，但隨著HPC、資料中心、5G等新應用擴大，矽含量較高的CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）等半導體需求持續增加，其寡占的先進製程需求也更高。

除了調高全年營收目標，台積電也看好未來幾年HPC將持續成為主要成長動能，公司營收年複合成長率（CAGR）達15%～20%的長期目標維持不變，對長期毛利率達53%以上亦具備信心。

台積電開完法說會，國內外券商業紛紛調升其今年預估稅後EPS至36元上下，並預估明年EPS較今年小幅成長，但給予未來12個月的目標價仍相對保守，大都介於530～650元，主要是考量整體大環境仍充滿挑戰，不確定性高。

聯電庫存恐修正至明年上半年

股價大致反應業績衰退預期

聯電7月27日公布第2季合併營收為新台幣720.6億元，較上季、去年同期分別成長13.6%、41.5%，第2季毛利率達到46.5%，每股稅後EPS為1.74元。

由於落後台積電太多，聯電在數年前即宣布放棄開發先進製程，專攻成熟製程，使得其資本支出、折舊壓力大減，再加上聯電數度調漲晶圓代工報價，獲利明顯改善。

聯電總經理王石在法說會指出，隨著結構性趨勢推動智慧型手機到汽車等終端設備中半導體含量的增加，預估今年第3季業務將保持穩健，儘管手機、個人電腦和消費電子需求降溫可能會帶來一些短期的波動。

市場預期這波半導體庫存修正將延續到明年上半年，並下修聯電明年獲利。截至7月底，國內外券商大都預估聯電今、明年稅後EPS分別為6～7元、4～6元，先前股價大跌已大致反應明年獲利衰退的普遍預期，若第3季沒有更壞的消息，股價可望跌深反彈。

手機、PC、消費電子需求降溫

8吋晶圓廠壓力大於12吋廠

歷經過去兩年的超級循環週期，半導體業目前正進入庫存調整期，尤其是成熟製程。根據TrendForce研究指出，8吋晶圓廠產能利用率下滑最明顯的產品主要為Driver IC（如面板的驅動IC）、CIS（鏡頭使用的CMOS影像感測器）及Power（電源或功率）相關晶片（如電源管理PMIC、功率離散元件Power Discrete等）；上半年供應仍緊張的PMIC，在產能重新分配後逐漸趨於供需平衡。

TrendForce認為，來自伺服器、車用、工控等PMIC、Power Discrete的需求難以完全彌補Driver IC及消費型PMIC、CIS的砍單缺口，導致部分8吋廠產能利用率開始下滑，下半年整體8吋廠產能利用率將大致落在90%～95%，其中製造消費型IC占比較高的8吋廠可能面臨90%的產能保衛戰。

12吋成熟製程雖同樣供過於求，但由於12吋產品更多元，且生產週期普遍需至少1個季度，加上部分產品規格升級、製程轉進等趨勢未因短期的總體經濟波動而停歇，因此整體產能利用率尚能維持在95%上下的高水位。

由於世界先進只有8吋廠，面板廠為其主力客戶，力積電也以8吋廠為主，且近期報價持續下跌的DRAM（動態隨機存取記憶體）相關客戶占比較高，兩家公司在這波半導體庫存修正中所受衝擊較大。

以目前國內外券商發布的國內晶圓代工廠預估獲利平均值來看，台積電是唯一明年獲利持續成長的公司，也是中長線投資的首選，若股價跌到500元以下，建議投資人買進。

二線晶圓代工廠聯電、世界先進，雖明年預估獲利衰退，但積極投入開發車用特殊製程，財務穩健且近幾年股息配發相對大方，投資人可依據自己對於股息殖利率的要求，在相對低點買進賺股息。

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