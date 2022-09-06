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台積電領軍電子股走揚 市場關注力積電是否止跌

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
力積電。本報系資料庫
力積電。本報系資料庫

美國股市週一（9月5日）因勞工節假期休市一天。台股今（6）日早盤上漲近百點，台積電（2330）領軍電子股上漲，早盤最高上漲5.5元，價位到491.5元。

台積電著手進行日本熊本新廠建設之際，昨（5）日傳出將在大阪新設辦事處，伴隨聯電（2303）、力成（6239）、閎康（3587）、崇越（5434）等台灣半導體相關指標廠也陸續進軍日本，製造、封測、檢測、關鍵材料代理等關鍵領域都到齊了。

眾所矚目的力積電（6770）昨日受半導體產業庫存調整消息影響，市場擔心面臨客戶砍單及價格調降壓力衝擊，股價盤中重挫8%；今日開盤上漲0.35元，開在30.9元，最高站上31.05元，是否止跌成為市場關注焦點。

台積電 半導體

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半導體產業庫存調整，IC設計業者傳出，台灣晶圓代工成熟製程價格也出現鬆動，尤其是部分消費性應用IC用的成熟製程，5日三檔以成熟製程為主的晶圓代工廠股價齊跌，力積電開低後雖一度小翻紅，但在賣壓沉重下再翻黑，盤中重挫逾7%，聯電（2303）、世界（5347）也是下跌表現。

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