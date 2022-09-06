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9月26日起 每5秒揭露一次模擬有價證券交易資訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
一般有價證券與修訂前後處置、分盤有價證券「集合競價期間」資訊揭露方式
一般有價證券與修訂前後處置、分盤有價證券「集合競價期間」資訊揭露方式

臺灣證交所表示，目前延長撮合間隔時間的有價證券（如：處置有價證券與變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式之有價證券），於延長撮合間隔時間並未揭露模擬撮合成交價、量及最佳五檔買賣價量等資訊，為提升該等有價證券交易資訊透明度，並使所有有價證券於採「集合競價交易」期間交易資訊揭露一致，自9月26日起，延長撮合間隔時間的有價證券比照現行一般有價證券之揭露方式揭露交易資訊，每5秒揭露一次模擬撮合成交價、量及最佳五檔買賣價量等資訊，盤中零股交易部分將每10秒揭露一次，以利投資參考，遇價格劇烈波動時，採延緩開收盤與盤中價格穩定措施。

為實施新措施，證交所已修訂營業細則及上市股票零股交易辦法部分條文並公告市場周知，並自今年9月26日起實施。

零股 證交所

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