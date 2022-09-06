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9/6【早晨財經速解讀】成熟製程報價下跌兩成 聯電 力積電衝擊大?台幣創新低 台積電遲早調財測?北溪一號續停供 歐股無力通膨持續?
半導體產業庫存調整，IC設計業者傳出，台灣晶圓代工成熟製程價格也出現鬆動，尤其是部分消費性應用IC用的成熟製程，5日三檔以成熟製程為主的晶圓代工廠股價齊跌，力積電開低後雖一度小翻紅，但在賣壓沉重下再翻黑，盤中重挫逾7%，聯電（2303）、世界（5347）也是下跌表現。
根據IC設計業者透露，大陸晶圓代工廠7月價格下跌逾1成，台灣晶圓代工廠價格也出現調降，據指出近期累計跌幅約2成，不過，包括聯電、世界、力積電並未對報價鬆動一事鬆口。
台北股匯市5日再度雙殺，早盤開高後即下跌，一路於平盤附近震盪，收在14661.1點，下跌11.94點，成交量1881.72億元；三大法人賣超45.17億元。匯市則在美元強勢影響下，開盤後持續下挫，一度重貶至30.77元，加上央行轉換防守策略，終場重貶1.22角作收。
七大工業國（G7）財長3日宣布對俄羅斯出口石油設定價格上限，等於俄國只能以低於國際行情出口石油。歐盟執委會主席范德賴恩也表示將對俄國天然氣價格設限，抑制俄國侵略烏克蘭的戰爭財源。俄國悍然反制，4日宣布無限期停止「北溪一號」天然氣輸往歐洲。
俄國和西方的能源大戰已然開打，歐洲能源危機也隨之急速升級。歐盟國家能源部長將於9日召開緊急會議，共商能源危機解決之道。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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