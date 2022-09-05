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投信連52買！今年來13檔每月必買股出列

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股。圖／本報系資料庫
台股。圖／本報系資料庫

投信今年來累計買超2,115.6億元，與國家隊共同扮演台股穩盤要角，其中，遠東新（1402）、中華電、華南金等13檔個股，每月都獲得投信買盤挹注，股價低檔有撐，可望在近期行情波動中跟漲抗跌。

相對外資持續站在賣方，豐沛內資今年源源不絕投入台股，尤其，在被動式基金進場下，投信自去年12月至今年8月止，已經連續九個月呈現買超，除6月急速下殺行情，單月僅買33.4億元外，其餘在179.5億元至401.8億元不等。

台新投顧副總經理黃文清觀察，投信今年買超較多個股，大多為低波動、低股價淨值比、高股息殖利率的中大型股，主要是國內外政經環境變數難測，投資人傾向以定期定額方式，採取保守、防禦型操作，以時間換取空間提高勝率。

統計今年以來至8月底止，投信每月均買超個股，包括華南金、永豐金、玉山金、上海商銀、統一、遠東新、台灣大、中華電、大聯大、台積電、微星、力成、昇陽半導體等13檔，累計買超張數在1.3萬張至21.4萬張。

以未還原權息來看，上述13檔個股中，有六檔今年為正報酬，且除微星、台積電外，其餘都打敗集中市場報酬表現，其中，昇陽半導體漲幅14.5%居冠，第二、三名分別為永豐金9.2%、遠東新8.3%。

個股 台股

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