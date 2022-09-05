美國即將公布CPI數字 台股短線操作不宜太過積極

美國8月非農就業數據增長大幅放緩，且美國對中國持續增加關稅，導致美股持續震盪拉回，但短線跌深下，今（5）日亞洲指數多維持在平盤附近震盪，台股也小幅開高，但市場觀望氣氛仍高，成交量能維持低迷，終場指數下跌11點，收在14,661點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，蘋果將在台灣時間周四凌晨舉行新品發表會，會中焦點為新款iPhone 14，近期供應鏈傳出，iPhone 14新機備貨進度超前，截至目前已生產逾3,400萬支，即今年底原訂總量9,000萬支的逾三分之一，主要因iPhone13銷售成績亮眼，預期在iPhone14高階機種規格更新，平價版將出現大尺寸版本，銷售量將持續攀升，因此蘋果才會加速生產，預期今年第4季歐美的消費旺季仍值得期待。

在疫情高峰後，筆電與平板需求減弱，且非蘋的手機動能也持續趨緩，加上高庫存與中國封城的干擾，台灣電子供應鏈人心惶惶，股價也因此回落，但iPhone的需求維持強勁，有助於蘋概股的業績與股價維持相對強勢，有望帶給指數下檔支撐，但非蘋與蘋果族群業績冷熱差異極大，建議近期投資仍以蘋果比重較高的供應鏈為主。

分析師表示，但近期國際股市維持弱勢拉回的走勢不變，導致外資在台股操作維持保守格局，台股壓力短線恐不易完全消除，因此即使資金活水挹注，股市仍難有強勢表現的機會，尤其美國即將公布CPI數字，將間接影響聯準會後續對升息腳步的看法，因此短線市場觀望氣氛恐維持高檔，因此操作上應避免過度積極，建議等待震盪拉回時再逢低承接。