中秋在即資金縮手 台股震盪跌11點收14,661點

台幣持續下貶，加上中秋連假之前資金縮手觀望，台股今（5）日呈現多空拉鋸，盤中加權指數在14,650～14,750點區間震盪，科技權值股稍有回溫表現，生技醫療族群利多題材發酵，帶動股價續旺，支撐大盤表現。加權指數終場下跌11.94點，收14,661.1點，成交量1,881.72億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，由於本周接近中秋節，台股呈現量縮整理，盤勢小漲小跌，指標股可注意台積電（2330），聯發科（2454），今日皆有轉強表現，若動能延續，則下周台股有望向上攻堅。

台積電小漲1元，收486元，漲幅落在0.2%。聯發科表現尤其突出，今日盤中一度強漲17元，終場收631元，漲幅近2%，未來有望持續挑戰收復5日線；力積電（6770）則重挫近9%作收，盤中股價破底達到30.5元，聯電（2303）則相對有撐，終場收跌1%左右。

ABF載板三雄中，南電（8046）表現尤其強勢，盤中挑戰收復5日線254.9元，成交量也放大至超過一萬張，終場收漲近2%；欣興（3037），景碩（3189）則相對無力，盤中持續在平盤之上小漲起伏，接近尾盤時漲點收斂，欣興終場收跌0.3%，景碩則以平盤作收。

生技醫療族群受惠利多題材齊發，股價強勢表態，北極星藥業-KY（6550），明達醫（6527），醣聯（4168），濟生（4111）亮燈漲停，其中，北極星藥業-KY與醣聯的股價雙雙創高，而晶宇（4131），醫揚（6569），晉弘，懷特（4108）則以7～9%漲幅緊追在後。此外還有太景-KY（4157），中裕（4147），東生華（8432）等股，終場收漲3～5%，鐿鈦（4163），明基醫（4116），美吾華（1731）等股，收盤則上漲1～2%。