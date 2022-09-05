快訊

40多歲男發燒、喉嚨和肌肉痛 首例BA.4重複感染

指揮中心邊境放寬 「這幾國人」9月12日起入境可免簽

中重症+101、31死！40歲女快篩陽未就醫 隔天昏迷不醒送醫不治

中秋在即資金縮手 台股震盪跌11點收14,661點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台幣持續下貶，加上中秋連假之前資金縮手觀望，台股今（5）日呈現多空拉鋸，盤中加權指數在14,650～14,750點區間震盪，科技權值股稍有回溫表現，生技醫療族群利多題材發酵，帶動股價續旺，支撐大盤表現。加權指數終場下跌11.94點，收14,661.1點，成交量1,881.72億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，由於本周接近中秋節，台股呈現量縮整理，盤勢小漲小跌，指標股可注意台積電（2330），聯發科（2454），今日皆有轉強表現，若動能延續，則下周台股有望向上攻堅。

台積電小漲1元，收486元，漲幅落在0.2%。聯發科表現尤其突出，今日盤中一度強漲17元，終場收631元，漲幅近2%，未來有望持續挑戰收復5日線；力積電（6770）則重挫近9%作收，盤中股價破底達到30.5元，聯電（2303）則相對有撐，終場收跌1%左右。

ABF載板三雄中，南電（8046）表現尤其強勢，盤中挑戰收復5日線254.9元，成交量也放大至超過一萬張，終場收漲近2%；欣興（3037），景碩（3189）則相對無力，盤中持續在平盤之上小漲起伏，接近尾盤時漲點收斂，欣興終場收跌0.3%，景碩則以平盤作收。

生技醫療族群受惠利多題材齊發，股價強勢表態，北極星藥業-KY（6550），明達醫（6527），醣聯（4168），濟生（4111）亮燈漲停，其中，北極星藥業-KY與醣聯的股價雙雙創高，而晶宇（4131），醫揚（6569），晉弘，懷特（4108）則以7～9%漲幅緊追在後。此外還有太景-KY（4157），中裕（4147），東生華（8432）等股，終場收漲3～5%，鐿鈦（4163），明基醫（4116），美吾華（1731）等股，收盤則上漲1～2%。

台積電 北極星

延伸閱讀

生技醫療股續強 北極星藥業-KY、醣聯股價雙雙創高

中秋別酒駕 中警明晚7點起5天加小蜜蜂機巡抓違法

美強勢升息壓力未除台股恐盤整 短線看蘋果新機

台股資金去化效益浮現 下檔風險收斂

相關新聞

台股量縮小跌11點收14661點 14700點得而復失

美國聯準會（Fed）力抗通膨壓力未除，美股2日齊跌。台股今天早盤靠電子權植股拉抬，一度突破14700點，站上14753....

新台幣盤中見三年來低點…台股持續震盪 生技醫療續強

隨著美國公布8月非農就業報告，稍微降低市場對鷹派升息的擔憂，台股今（5）日開盤走高，不過台幣盤中重貶近一角，創下三年來新...

中秋在即資金縮手 台股震盪跌11點收14,661點

台幣持續下貶，加上中秋連假之前資金縮手觀望，台股今（5）日呈現多空拉鋸，盤中加權指數在14,650～14,750點區間震...

金融股恐配不出息...看EPS也沒用？ 專家：跟「這個」較有關聯

金融股無法配息？真的？

全球經濟疑慮未解 台積電股價開平盤

美國通膨壓力未解，歐洲又傳出冬天可能「斷氣」，引發美股齊跌，台股今（5）日早盤小跌後逆勢上揚，一度站上14700點整數關...

美強勢升息壓力未除台股恐盤整 短線看蘋果新機

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）鷹派言論持續發酵，美股重挫，台股上週下跌605.4點，法人認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。