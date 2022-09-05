九月台股恐面臨的「5大空頭」！ 專家：但這類股處在利多鋒頭

股市達人股添樂發布一則新影片表示，已經進入9月份，這個月份將會有很多重磅的資訊影響市場，非常劇烈的事情即將要發佈，而且每一個事件都有可能導致台股，再一次被空頭狙擊。

以下就影音統整內容：

空頭引信

1.縮表加速

第一件的重磅資訊就是縮表這件事情，在9月份要從原來的每月475億美元，加倍到950億美元。

自4、5月份美國聯準會的資產負債表有慢慢往下掉的跡象，然而在9月份縮表的速度會跟著加快。

過去一段時間，全球股市的大多頭背後支撐因素，很重要的一項就是有大國的央行在向市場注入豐沛的流動性，也就是QE；現在開始QE的力度已經沒有了，即將進入縮表的階段。

對全球股市有什麼衝擊，至少9月的第一周可以看到，全球股市都是一片「哀哀叫」的情況。

2.修正市場寬鬆預期

上月份鮑威爾一席話「鷹浪太強」演說，導致全球股市出現連番重挫。

其實也不止鮑威爾在「放鷹」，也包含其他美國的官員，都跟著在放話；向亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克發表文章表示，他認為美聯儲收緊政策還沒有結束。通脹仍然處在過高的水平。

因為過去一段時間，市場都預期明年就要回歸降息了，但自鮑威爾鷹派的發言之後，可以發現美國聯準會的官員，都很刻意的在打壓市場，對於明年可能會降息的這個預期。

其實7、8月全球股市的回升，就是市場預期明年會從升息轉為降息的情況，而美國官員頻頻出來放話，就是為了要打消市場有這樣的預期，也導致近期市場漲幅開始出現回吐。

為何要這樣做？道理很簡單，如果現在就預期明年會降息，那這樣的預期會導致通膨持續不斷的上升，要打壓通膨就會顯得更困難。

當然也收到很好的成效，9月份美國聯準會即將開會決定利率的升降，8月初升息2碼的機率還高於3碼的機率，現在情況已經扭轉了，現在升3碼的機率是74％。

3.美國禁止出口高階晶片至中國

美國直接宣布禁止AMD跟NVIDIA兩家公司向中國出口高階的AI晶片。

這兩家公司又剛好是台積電（2330）的大客戶，台股上周會下跌這麼猛烈，某方面也是這個原因。

這一刀短期看起來是很明顯的利空，但若把遠光拉長來看，對某一些股票來說，未必是一項利空；因為美國不出口高階晶片給中國，那中國只好自己研發生產，當然台灣很多公司擁有這方面的技術，未來就有可能會因此獲利。

但後續會如何演變還是變數，就目前看來，幾大權值股都跌的蠻慘重，像是台積電（2330）、京元電（2449）。

4.中國再次封城

中國大陸的成都又再次進入封城階段，因為疫情又爆發了。

尤其四川的成都跟重慶，都有台灣代工廠的供應鏈在那，像是鴻海（2317）、GIS-KY（6456）、英業達（2356）、廣達（2382）...這些都有廠區在那邊。

現在這病毒致命性不高，但就是傳染性很強，中國那邊的政策就是只要有幾個案例出來就會封城，市場擔心這樣的情況會持續蔓延，那整個供應鏈就要「皮皮剉」了。

5.歐洲央行利率決策

歐洲央行即將確認升息的幅度是要多少；現在歐洲的消費者物價指數已經是9％，這個數字不知道要升息幾碼才可以壓的下來，是現在全市場都在關注的焦點。

而近期歐洲國家的10年期公債殖利率，也都快速地往上攀高，像是義大利公債的殖利率已經接近4％了，已經接近存股的等級了；英國和西班牙也有接近3％。

這樣公債殖利率因為通膨飆升這個快，很容易聯想到之前的歐債危機，會不會在這個時間點再來一次，進而導致全球市場出現另一波的大動盪。

與此同時，不論是美國央行還是台灣的央行，也都會在這一個月來進行利率決策會議，美國央行目前看起來升息3碼機率非常高，台灣就市場預估，差不多還是維持半碼的幅度，這樣會不會進一步導致台幣往上貶值，甚至在未來幾周的時間碰到31元，這也會是一個值得關注的重點。

台股近期利多消息

1.蘋果新機上市

台股近期利多其中一個就是iPhone14即將在9月7號發佈，市場預期大約可以賣8000-9000萬支左右。

有其台灣有幾家公司都是蘋果的重要合作夥伴。

鴻海（2317）最近其實也是相對抗跌，都還是處在多頭排列，或多或少都是這個利多在支撐。

美律（2439）也是非常重要的蘋果合作夥伴，近期也是逆勢上漲的情況。

另外組裝廠和碩（4938） 也是，但這檔股票可能受到中國封城的影響，所以表現上相對就疲軟一些。

蘋果概念股這個議題，算是少數可以期待的利多因素。

2.生技依然處在鋒頭

近期很多生技股，利多是頻頻發，且資金聚焦的速度已非常快，因為現在盤勢不好，所以錢大多來追逐這些有議題的族群。

這樣的情況還會持續下去，也可以解釋為何最近上櫃股票表現得比較好，因為上櫃指數前20大成分股就可以發現，最近上櫃指數在漲，很大原因就是因為有很多生技股在發動。

台股後市沙盤推演

這周就有機會測到14500點，如果連這都守不住，就有可能回測到14000點。

假設真的到了這位置，反倒是投資人可以考慮長期進場的好時機，因為14000點以下，國安基金就會慢慢出手了。

本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權。