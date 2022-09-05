力積電為什麼跌這麼多？法人曝主要關鍵是「誠信」

半導體產業庫存調整下，面臨客戶砍單及價格調降壓力，市場傳出，晶圓代工成熟製程價格出現鬆動，衝擊3家業者今（5）日股價齊挫，尤以力積電盤中重挫逾8%，跌勢最重；投資人忍不住要問，力積電從5月間59.4元一路下跌，跌幅已超過48%，股價為什麼跌這麼多？法人坦言，除了基本面之外，經營者的「誠信原則」、「過往經營績效」對股價的影響更重要。

半導體產業庫存調整壓力加重，IC設計業者傳出，大陸晶圓代工廠7月價格下跌逾1成，台灣晶圓代工廠成熟程價格也出現調降的情況，出現價格鬆動的製程主要是部分消費性應用IC用的成熟製程；不過，包括聯電（2303）、世界（5347）、力積電並未對報價鬆動一事鬆口。

台股今日大盤指數在平盤上下遊走，3檔以成熟製程為主的晶圓代工廠股價齊跌，力積電以33.5元開低，高點一度翻紅至33.7元，但在賣壓加重下，再翻黑下探至30.5元，盤中跌幅8.34%；力積電去年12月3日盤中高價達80.3元，其後一路下跌，今年3月8日盤中低點達49.7元後反彈，5月20日高點59.4元，其後一路再往下探底，截至今日盤中低點，跌幅超過48%。

力積電跌勢未止，投資人也不禁要問，為什麼跌這麼多？法人認為，主要是受半導體產業庫存調整的影響，尤其是力積電的業務中，除了晶圓代工，還有記憶體，兩大領域都面臨壓力，另外，有法人則是坦言，經營者過往的經營績效，誠信原則，對股價的影響可能比基本面更加重要。

證券分析師張陳浩表示，半導體產業去化庫存，及升息加快加速下，恐加重明年經濟復甦的疑慮，所以對明年營收及獲利的看法保留，兩大因素下，加重市場對半導體股的表現持保守態度。

張陳浩認為，這一波的經濟修正恐將出現「L」型的走勢，在景氣下滑至底部時，會有較長時間落在底部整理，主要是因為，根據聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的說法，升息將加快加速，且不惜影響就業率及經濟出現衰退的可能，就是要抑制通膨，他強調，在這情況下，一些對今年第4季將落底的樂觀預期，仍有待檢驗，庫存調整可能要到明年。