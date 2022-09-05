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中國大陸水泥漲聲響起 這兩檔股價表態上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大陸水泥市場持續傳出漲聲，根據中國水泥網市場調研顯示，7月中旬至8月初有20多個區域水泥價格上調，8月中旬漲價區域再擴大，9月1日河北、山西、江蘇等地漲價集中落地，多數上漲50元左右，台股今（5）日在平盤上下遊走，水泥股表現抗跌，台泥（1101）、亞泥（1102）盤中漲幅逾1％。

據統計，大陸水泥價格在去年11月見頂後走低，依市場慣例，9月將進入旺季，由7月中旬以來陸續傳出將調漲水泥價格的情況下，水泥業界看好金九銀十旺季可望提前，在市場囤貨意願增強下，抬升水泥價格。

業界表示，目前水泥價格逐月微漲，下半年基建設施將成為各地密集開工的重點，水泥需求有望逐步增加。

台股今日以14,670.18點開低，盤中翻紅，一度拉升至14,753.03點，盤中在平盤上下遊走，各類股漲跌互見，水泥股、百貨股、生技股漲幅超過1％，表現相對強勢。

台泥早盤以38.55元開高後一度拉升至39.2元，盤中漲幅1.42%；亞泥以42.55元開高，一度拉升至43.15元，盤中漲幅1.18%；嘉泥（1103）力守平盤，東泥（1110）盤中也一度翻紅。

台股 台泥

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