新台幣盤中見三年來低點…台股持續震盪 生技醫療續強

隨著美國公布8月非農就業報告，稍微降低市場對鷹派升息的擔憂，台股今（5）日開盤走高，不過台幣盤中重貶近一角，創下三年來新低，導致加權指數盤中在14,600～14,700點區間震盪，盤面上，權值股漲跌互見，生技族群仍然強勢表態。

永豐期貨表示，台股日KD指標持續死亡交叉向下，加上台幣貶勢未止，資金面恐持續對近期台股表現造成壓抑，建議投資人，仍需做好停損停利以防短期波動。

市場分析師說，本周國安基金仍在場內支撐台股表現，預期在中秋節之前資金繼續保持觀望，台股可能維持震盪盤勢，但看好中秋節之後資金陸續回流，帶動大盤再度反彈。

台積電（2330）盤中小幅上漲3元以內，為加權指數帶來支撐力道，聯發科（2454）盤中表現相對強勢，一度上漲13元，漲幅達2%以上，惟力積電表現尤其疲弱，盤中不僅破底達30.6元，更跌出台灣前50大權值股，表現持續不振。

高價股部分，盤中譜瑞-KY（4966），祥碩（5269），AES-KY，世芯-KY（3661）跌勢相對較重，跌幅落在2～4%，其中，祥碩盤中更一度見到近三個月新低834元，AES-KY則跌至半年來最低851元，惟旭隼（6409），矽力-KY（6415）表現相對有撐，盤中維持1%左右漲幅。

生技醫療股則有北極星藥業-KY（6550），景岳（3164）盤中漲幅皆達8%，北極星藥業-KY股價更創歷史新高，達到217.5元，景岳盤中股價則刷新一年來新高，達29.7元；此外，晉弘，懷特（4108），喬山（1736）盤中上漲4～6%，和康生（1783），中化（1701）等股，盤中漲幅則落在1～3%。