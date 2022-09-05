全球經濟疑慮未解 台積電股價開平盤
美國通膨壓力未解，歐洲又傳出冬天可能「斷氣」，引發美股齊跌，台股今（5）日早盤小跌後逆勢上揚，一度站上14700點整數關卡，電子權值股回穩，台積電（2330）早盤最高價位到488元，上漲3元。
道瓊工業平均指數上週五終場下跌337.98點、跌幅1.07%，收31,318.44點：標準普爾500指數下跌42.59點、跌幅1.07%，收3,924.26點；那斯達克指數下跌154.26點、跌幅1.31%，收11,630.86點；費城半導體指數下跌26.68點、跌幅1.02%，收2,599.26點。
台積電早盤開在485元平盤價，早盤一度上漲3元，價位到488元；籌碼方面，外資連二日賣超3萬2,570張，投信連四日買超775張，自營商轉賣為買超188張。
高價股方面，股王信驊（5274）一度衝上1,910元，上漲35元；股后大立光（3008）一度衝上1975元，漲25元；聯發科（2454）逆勢上漲，最高到631元。
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