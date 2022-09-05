金融股恐配不出息...看EPS也沒用？ 專家：跟「這個」較有關聯

金融股無法配息？真的？

新聞連結：【8家金控明年配息難！總股息恐剩1200億元 探近9年新低】

很多人忘了2019年的（OCI），或者說...「根本不知道」。

配不配的出來跟EPS無關，跟OCI比較有關聯！

2019年發生了一件大事，就是當時中壽宣布不配發股利股息，這也沒什麼，反正一間公司如果前一個年度不賺錢，那隔年不配發股利股息或是減少配發金額是在正常不過的事！

但...細思極恐的是中壽在2018年明明是賺錢的，而且還是大賺每股2.32元的狀態，隔年卻宣布不配發股利，這才讓當時很多投資人無法接受，怎麼會這樣呢？

喔！原來就是因為OCI（其他綜合損益）

什麼是其他綜合損益？

簡單來說，就是未實現的投資，還不懂？再簡單來說就是「還沒有實現獲利損益的投資」。

舉個例子來說：有一間上市公司花了20億投資了一個股價20元的股票公司10萬張；結果這間公司因為某些因素股價下跌到18元，這時候檯面下的虧損就有2億元，但是因為還沒有「實際賣出」(未實現損益)，所以只會列在其他綜合損益，不能算在EPS裡面。

同樣道理，若這間被投資的公司股價從20元上漲到30元，那其他綜合損益就會出現10億元的獲益，但因為還沒「實際賣出」，所以不會計入EPS裡面，這會如何？

這就會像是當年的中壽，2018年第四季的財報中可以發現，中壽的帳面上獲利EPS有108億元，這也讓中壽的帳面EPS有2.32元，看起來光鮮亮麗，非常亮眼！但是細看檯面下未實現的其他綜合損益居然是虧損179億元，而金管會規定當 「未實現投資損失 > 未分配盈餘」的時候，不得分派股利！這也就是為什麼2019中壽發不出股利的緣由了！

那要怎麼辦？

因為壽險公司之前投資海外商品很多，當國際股市重挫，就容易造成其他綜合損益虧損的狀況。

因此想投資壽險金控或是壽險股的存股族應該要了解OCI，但壽險公司投資哪些商品是你很難看得到的，當你投資它的時候某種程度來說就是信任公司治理階層的判斷！所以當股市回檔時，投資壽險股的投資人往往要做好震盪幅度會加大的準備。

最後這些金控是否配息要看最終OCI決定，這篇文章就當小常識吧！最近看到很多投資人在討論明年金融要不要配息的討論串，但很多人討論都不太「理性」，孫太認為，多了解一些財商觀念，少一些偏執的言論，投資會更加順遂喔。

撰文作者：孫太

（輕鬆投資 優雅存股）

粉絲團專頁「孫悟天存股-孫太」

著作：《存股輕鬆學》、《存股致勝心理學》、《存股輕鬆學2》。

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