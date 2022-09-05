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【早晨財經速解讀】金融股股息剩1200億元新低 2023金融股股利沒得領？

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9/5【早晨財經速解讀】富邦金H1獲利年減兩成 金融股股息剩1200億元新低 2023金融股股利沒得領?失業率上升 北溪一號續關 還有多少利空？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角

升息風暴吃掉金控股息，存股族明年荷包嚴重縮水。據15家金控半年報，受股債市走空，各金控金融資產評價崩跌，造成攸關配息的「其他權益」科目由正轉負，上半年虧損8,685億元，若下半年虧損數未能縮減、獲利又僅維持上半年動能來估算，恐有半數、八家金控明年恐無法配息或配息困難，估全年配息額剩1,200億元下探近九年新低。

法人說，下半年台美持續升息，各金控手上握有龐大債券部位恐難逃虧損窘境，即便有升息利差、Swap（換匯交易）機會財及台幣貶值的匯兌利益拉升獲利，恐依舊難彌補龐大的金融資產評價減損，大幅壓縮今年各金控配息能力。

15家金控配發現金總股息是在2015年衝破千億元達1,297億元後，一路震盪緩步走高，到2022年配發總股息達2,384億元創史上新高，如今在升息風暴籠罩下，2023年配發今年總股息時，恐僅剩千億元左右。

依15家金控半年報，上半年淨值蒸發1.2兆元剩下3.54兆元，主因是金融資產帳上未實現損益大幅下降，造成淨值項下的「其他權益」會計科目從去年底3,300億元，一口氣轉虧8,685.3億元。

金控主管坦言，當其他權益轉為負數，依規定，就需提列同數額的特別盈餘公積，類似「提存準備金」概念，直到其他權益轉為正數才能「沖回」，避免公司「虛盈實虧」亂發股息。

據15家金控半年報，以未分配盈餘、全年預估獲利水準、及受股債齊跌衝擊較輕等三大數字來看，明年還暫可維持配發股息實力者，僅剩富邦金（2881）、元大金（2885）、中信金（2891）、第一金（2892）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）及日盛金（5820）等七家。

一家民營金控主管說，最關鍵因素是這七家的未分配盈餘「家底」較雄厚，過去賺錢時、有存起來，晴天儲糧，自然雨天就可以撐傘。

以這七家金控來看，「家底最厚實」的是富邦金，去年底未分配盈餘還有3131億元也居15家金控之首，中信金905億元、元大金524億元、兆豐金421億元，換言之，雖受股債齊跌吃掉淨值，但仍可挪家底來配息。

據富邦金半年報，富邦金上半年其他權益雖虧損1853億元，但去年底未分配盈餘有3131億元，若以富邦金上半年淨利694億元來推估全年賺1388億元並提列一成法定公積後，還有1249億元獲利可供分配給小股東。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

金融股 配息 2881富邦金 2892第一金 元大金 2891中信金 永豐金

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