基本面壓力擴大 投信：台股優先關注3大方向

上周五美股四大指數齊跌，市場預估台股周一續跌機率不小。投信業者指出，最近市場持續受到美國聯準會（Fed）鷹派談話，澆熄全球對降息期待，台股也因此出現震盪，且即使台股日前已跌深反彈，但基本面檢視壓力越來越嚴峻，市場變數不少，建議可從3大方向觀察。

安聯投信台股團隊指出，上周五股市觀望氣氛濃厚，加上重要權值股走勢相對疲軟、盤面明顯缺乏主流，台股終場下跌128.82點，收在14673.04點，成交量2343.46億元，周線連二黑。

安聯團隊認為，就基本面來看，明年首季底或有些許機會落底，但從最近部分雜音來看，部分產業仍面臨獲利持續下修的壓力，也不排落底時間有可能再往後延；就評價面而言，目前台股本益比下修至10.5倍左右、近10年低點，殖利率則來到10年高點；若就從價值面來看，台股資金去化效益逐步浮現，台股下檔風險也開始收斂。

安聯團隊認為，若按照歷史經驗，以明年首季底落底來推估，股市通常提前3至6個月反映；但近期聯準會持續釋出鷹派言論，從房租、食品等疆固性及原油價格因季節與地緣政治而不易出現大幅下滑，高通膨問題並不易擺脫。

展望後市，安聯團隊表示，基於明年企業獲利方向為成長或衰退，現階段仍不明朗，加上該變數又會持續牽動評價面變化，考量市場又有新變數，建議可觀察3大方向，包括9月聯準會升息幅度及釋出訊息、歐洲與中國經濟是否出現更大風險、還有是否會外溢至全球其他市場。

安聯團隊表示，由於升息效應、高通膨、以及扮隨氣候變遷等帶來的高電費開銷等，勢必將排擠消費，因此接下來可先關注iPhone銷售狀況，再來判斷終端消費市場氛圍。