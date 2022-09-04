投顧：股市走到「十字路口」 選股避開權值與半導體

台股上週下跌3.96%，投顧業者認為，主因上週美股跌勢不止，台股放棄逆勢撐盤，目前股市是走到「十字路口、等待指引」，建議投資人要關注3大因素，預估本周指數波動將加劇，選股避開權值與半導體，而中小型股雖有操作空間，但建議減量經營。

台股上周終場加權指數收在1萬4673點，一周下跌605.40點，跌幅3.96%，5日均量來到2164億，下跌出量。而美股上周五四大指數齊跌，市場預估台股周一續跌機率不小。

永豐投顧指出，美股在美國聯準會（Fed）主席鮑爾鷹派談話後，股價連續走弱，短線已走入超賣區，原本有反彈機會；但9月美中貿易戰又開新局，美國政府禁止nVidia與AMD出口高階AI、HPC晶片，雖然消息面有轉機，但勢必使資本市場對於晶片股要求更多風險溢酬，美股進入確認支撐階段，後續會更謹慎，尤其不利半導體股。

展望本周，永豐投顧認為有3大因素須留意，第一是「Fed左右市場，觀察關鍵價位」，9月8日Fed將公布褐皮書，鮑爾將再次演講，若Fed立場稍微軟化，股市將有轉機。

第二是「台股強弱拉近，決策關鍵」，台股在7月得到國安基金出手激勵，2個月反彈1547點，但大病不可能馬上痊癒，因此股市再拉回打「第二隻腳」、甚至形成「三重底」也不意外。從反彈強弱勢觀察，建議在14500點降低部位，等待更佳時機。

第三是「台積電棄守500，新說法才能占領高地」，上周美國設下出口AI晶片到中國的禁令，對半導體產業投下巨大變數。對美國IC設計公司來說，等於是喪失重要市場，連帶使台積電需求萎縮，而台積電股價已失守500元整數價位，市場等待台積電的新說法，才有信心維持反彈強勢。