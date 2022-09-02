掃到颱風尾 台股一周內市值蒸發1.86兆

聯準會積極緊縮政策與中國加強防疫封控加劇經濟前景擔憂，美元走揚、商品價格回落，衝擊新興股市走弱，台股掃到颱風尾。台股集中市場加權指數本周重摔605.4點，跌幅3.96%，上市股票總市值降至達45.84兆元，一周內蒸發1兆8,669.24億元，減幅約為3.91%。

聯準會官員持續釋放鷹派訊號，重申升息以遏制通膨的必要性且預計明年不會降息，市場重新校準升息預期，美國十年期公債殖利率突破3.25%，拖累美股下跌，與美股連動性高的台股難以倖免。

根據臺灣證券交易所資料，統計至2日，集中市場發行量加權股價指數收盤為14,673.04點，較上周五(8月26日)的15,278.44點下跌605.4點，跌幅約為3.96%，台灣50指數收盤為11,180.59點，較上周的11,745.86點下跌565.27點，跌幅約為4.81%，寶島股價指數收盤為16,854.65點，較上周的17,498.43點下跌643.78點，跌幅約為3.68%。產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲3.94%為最大，跌幅以航運類指數下跌11.26%為最大，未含金融類指數下跌540.53點，跌幅約為4.12%，未含電子類指數下跌658.52點，跌幅約為3.67%，未含金融電子類指數下跌602.92點，跌幅約為4.04%。

本周集中交易市場總成交金額為1兆855.11億元，全體上市股票成交金額為1兆93.17億元，股票成交量周轉率為1.99%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為： 第一名，半導體類3,158.99億元，占全體上市股票交易金額31.3% 第二名，電子零組件類1,079.12億元，占全體上市股票交易金額10.69% 第三名，航運類923.38億元，占全體上市股票交易金額9.15% 成交量周轉率前三名產業為： 第一名，汽車類8.38% 第二名，生技醫療類8.04% 第三名，電子零組件類5.35%

累計今年年初開盤迄今，共163個交易日，集中市場總成交金額為42兆5,792.38億元，市場日平均成交金額為2,612.22億元，股票成交量周轉率為79.82%，股票日平均成交量周轉率為0.49%。