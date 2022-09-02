德微8月營收1.84億元 歷年同期新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

二極體廠德微（3675）今（2）日公告2022年8月營收為1.84億元，較上月微幅增加0.31%，和去年同期相比成長2.1%，為單月歷年同期新高；累計今年前八月營收達14.75億元，年增11.2%。

展望營運後市，公司表示，短期受到通膨不確性因素及俄烏戰爭引起的能源危機等系統性風險干擾，客戶訂單略為呈

現保守，勢必影響接單的些許能見度，不過整體而言，德微仍深具信心達成2021年底法說會中所設定的2022 年獲利目標。

德微強調，此刻也是最好時機，公司將加速進行調整，使生產效率或效能較差之設備予以「提前淘汰」，「大幅

降低」從去年已經逐季減少對消費性產品市場之供應需求，繼續聚焦在強化及增加對車用電子與工業應用相關產品的銷售，推估高毛利產品比重將更進一步向上提升。

對明年的佈局，德微指出，已積極進行新產能進駐之規劃，設備預計自2023年初陸續抵達，其設備總金額將高於德微過往所有的投資。

德微預期，2023年上半年完成新產品機台設備的安裝與測試，將再2023 年下半年開始，陸續增加營收及獲利，目標是在未來能呈現大幅躍進的年度複合式成長，看好2023年將是德微進入全新營運模式的新紀元。

德微 營收

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