外資連二賣 逆勢買超這檔逾2.7萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（2）日收14,673.04點，下跌128.82點，外資賣超146.25億元，連二賣，本周外資僅1個交易日買超，雖然外資持續賣超台股，但若以單日買賣超個股來看，仍有逆勢吸引外資買盤青睞的公司，今日獲外資買超最高的個股為宏達電，單日買超27,134張。

台股早盤以14,790.28點開低，一度翻紅至14,817.4點，終場收在今日最低的14,673.04點，本周大盤指數下跌605.4點，跌幅3.96%，三大法人今日合計賣超172.36億元，外資賣超146.25億元，投信買超6.31億元，自營商賣超（合計）32.42億元；本周外資賣超880億元，投信本周買超41億元。

雖然外資賣超，但仍有獲得外資逆勢買超的個股，統計外資今日買超前十大個股依序是宏達電、聯電、欣興、力積電、景碩、建漢、元晶、友訊、寶齡富錦、華孚等。

外資買超個股冠軍為宏達電，單日買超27,134張，宏達電今日開高，一度衝上漲停66.2元，終場收在63.9元，上漲3.7元，漲幅6.14%，外資買超之外，投信買超18張，自營商買超2,216張，合計三大法人買超29,368張。

外資今日買超個股亞軍為聯電，單日買超7,677張，聯電今日以40.5元收盤，上漲0.05元，投信買超321張，連五買，自營商賣超653張，合計三大法人買超7,345張。

外資今日買超第三大個股為欣興，單日買超5,732張，股價以138.5元作收，上漲0.5元，投信賣超4,619張，自營商買超604張，合計三大法人買超1,717張。

外資 個股

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