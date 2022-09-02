國安基金護盤台股 財長揭櫫三大關注課題

台股今天下跌128點，收在1萬4673點，外界關切國安基金動向。身兼國安基金委員的財政部長蘇建榮今天表示，無法透露國安基金如何操作，但會盡力避免市場失序。此外，國安基金會關注經濟情勢和實體面，評估時主要針對三大課題，分別是美國貨幣政策、中國大陸防疫政策及限電措施、以及俄烏戰爭及對歐洲的影響。

蘇建榮今天下午在舉行記者座談會被問到國安基金動向時指出，國安基金評估時要關注的三大課題中，首先，受到俄烏戰爭、疫情導致塞港和通膨升溫等因素影響，美國聯準會貨幣政策改變，聯準會去年還認為通膨是短暫的，但今年開始聯準會認清不是短暫性通膨，而除了縮表，也開始升息，對市場流動性造成很大影響。而當價量同時調漲，導致美國實體經濟活動萎縮，對台灣的影響相對較大。尤其是過去幾年政府推動台商回台投資，我國對美國、歐洲和東南亞出口成長，一旦美國經濟下滑，對台灣影響會比以前大，這是國安基金要關注的課題。

蘇健榮說，其次是中國大陸為控制疫情的清零政策與可能導致的生產萎縮，加上限電措施等，其中防疫政策對中國的經濟影響很大，儘管台灣對中國出口占比還是很高，但去年開始其成長率已比不上對新南向國家、歐、美、日的幅度。在這種情況下，這是評估國內經濟情況很重要的指標，若對中國輸出成長減緩，表示對其他地區增加，仍會彌補過來，這是在從總經面向來評估經濟對股市影響。

第三是俄烏戰爭和對歐洲面對的能源衝擊是否持續，儘管近來因為中國內需降溫，因此對國際能源需求減緩，造成價格下跌，但俄烏情勢對能源衝擊仍在，會否影響整個歐洲經濟，必須評估。

蘇建榮也說，台股昨天跌300多點，但若注意看昨天的量，上市櫃的成交量合計將近3000億元，相較之下一、兩個月前只有1000、2000億元，「那時我們先前更擔心」。今天即使跌128點，但成交量仍將近3100億元，所以量比前幾周都要大，基本上仍會看整體情況而定，不會只看大盤指數，也會看交易量。