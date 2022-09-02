貨櫃股破底能不能搶？法人：不要接掉下來的刀子

貨櫃股近期陸續遭本土投顧及外資法人調降評等，股價也破底，台股今（2）日大跌128.82點，收在14,673.04點，貨櫃股跌勢沉重，長榮（2603）、陽明（2609）跌幅逾7%，萬海（2615）跌逾6%，到底貨櫃股跌夠了？可不可以搶？或是該砍掉止損？法人認為，下半年變數大，操作上要保守謹慎，也有法人坦言，不要接掉下來的刀子。

對貨櫃股最多頭的本土投顧日前出具報告同步調降長榮、陽明及萬海評等，由原先的買進降至中立評等，主要是認為，在庫存升，需求降，物流改善下，將加大供給壓力；另外，旺季不旺，淡季可能更淡，運價易跌難漲；及等待長期轉機浮現，再度介入的可能時間點，仍有待觀察等三大因素，因此決定調降三公司評等至中立。

本土法人表示，依照長榮、陽明、萬海三公司預估每股淨值及帳上豐沛的現金來看，三公司股價目前都處在低估的水準；不過，在全球貨櫃運輸需求疲弱下，造成貨櫃運價及股價易跌難漲，因此，股價不易反映應有的價值，走勢將弱於大盤。

亞系外資最新報告則是調降長榮、中遠海控(COSCO)、赫伯羅德(Hapag-Lloyd)評等，但維持馬士基(Maersk)及海豐國際(SITC)買進評等；亞系外資認為，在運價反轉下跌的情況下，2023~2024年恐將陷入下行循環，調降多家貨櫃商評等。

亞系外資預估長榮今年每股純益（EPS）58.5元，明年EPS則降至10.27元，2024年再降至5.35元，將長榮評等由原先的買進降至中立的持有，目標價也由215元大幅調降至90元。

台股今日以14,790.28點開低，雖盤中一度翻紅，但仍是不敵賣壓，終場收在14,673.04點，下跌128.82點，航運股跌勢沈重，類股跌幅5.27%，貨櫃三雄跌勢沈重，長榮收在79.7元，下跌6.5元，跌幅7.54%；陽明收71.1元，下跌5.7元，跌幅7.42%；萬海收78元，下跌5.7元，跌幅6.81%。

長榮股價逼近前波低點，陽明及萬海則是已跌破前低，持續往下探底中，到底在長榮減資將停止交易前，貨櫃股破底下，可不可以進場搶進？或是要砍掉持股止損？法人對貨櫃股的操作持保守態度。

證券分析師張陳浩表示，在台股陷入修正時期，長榮將因減資停止買賣，這段期間存有流動性風險，另外，雖然貨櫃股的股價下跌，但包括均線走平、1個月股價不破底的築底跡象還未出現，「不要接掉下來的刀子」。

統一投顧董事長黎方國表示，貨櫃股是明顯的景氣循環股，獲利能力主要是受景氣循環的連動，去年及今年獲利好，主要是因疫情、缺櫃、塞港等因素所推升，但並不是常態，在下半年的變數相當大，且後續貨櫃股的獲利可能回到原本的獲利常態下，操作上要保守謹慎。