Lululemon調高全年營收展望 儒鴻聞訊大漲

Lululemon調高全年營收展望，預估今年全年營收約78.65~79.4億美元，調整後每股獲利9.75~9.9美元，大客戶報喜，激勵儒鴻（1476）今（2）日股價開高走高，盤中漲幅逾3%，表現較大盤強勢，帶領紡織類股表現抗跌。

通膨壓力下，高所得消費者的需求仍然強勁，瑜珈褲和高價運動服品牌商Lululemon周四調高全年營收展望，預估今年全年營收在78.65～79.4億美元間，調整後每股獲利在9.75～9.9美元之間，較分析師原預估的77億美元優。

Lululemon預估第3季營收將在17.8～18.05億美元間，每股獲利預計在1.9～1.95美元間，也優於分析師的預估；Lulelemon公布第2季獲利2.9億美元，每股獲利2.26美元，優於上年同期的2.08億美元，及每股獲利1.59美元，經特別項目調整後，每股獲利為2.2美元。

獲利表現優，及調高全年展望，激勵Lululemon盤後股價大漲10%；儒鴻在大客戶報喜的激勵下，今日以440.5元開出，一度拉升至457.5元，盤中漲幅3.34%，紡織股盤中小漲，類股漲幅0.65%，宏遠（1460）小漲，偉全（1465）、中和（1439）、台南（5906）、廣越（4438）、業旺等股漲幅逾1~3%。