輝達禁輸大陸緩衝1年 台積電股價仍疲軟

市場傳出，美國大廠輝達（Nvidia）、超微（AMD）美禁止出貨AI高階晶片給中國大陸後，恐衝擊台積電（2330），其後又傳出輝達獲1年緩衝許可。今（2）日台積電早盤股價疲弱，最低到485元，下跌5.5元，最高489.5元，下跌1元。

道瓊指數上漲145.99點、漲幅0.46%，收31,656.42點；那斯達克指數下跌31.08點，或0.26%，收11,785.13點；標普500指數上漲11.85點、漲幅0.3%，收3,966.85點；費城半導體指數下跌51.4點、跌幅1.92%，收2625.9點。

輝達在官網揭露，已在台北時間八月三十一日晚間收到美國政府通知，將配合新出口許可要求，暫停出貨到中國及俄羅斯；超微也證實收到美國政府通知，特定高階AI運算產品出口到中國大陸前，須申請出口需可。美國商務部則未說明AI晶片出口的新準則，只說持續評估與中國大陸相關的政策與行為，以免這些先進科技被用於錯誤用途。

輝達遭禁輸中為前一代A100繪圖處理器（GPU）及最新發表的H100 GPU，並非全面禁止，其中A100採用台積電七奈米製程，H100採用台積電四奈米製程，輝達估影響約四億美元，未來也可能被迫把部門營運遷出中國大陸；超微被管制的項目為MI100與MI250系列產品，分別採用台積電七奈米、六奈米製程。

亞系外資分析師出具報告指出，輝達與超微這兩項晶片輸入中國大陸占比仍不高，短期可能影響台積電股價，但實際衝擊台積電營收僅有百分之○點五至二，尚在可控範圍。