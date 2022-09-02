多項利空齊發 台股陷震盪 盤中回測14,700點

受到中國大陸封城、美國聯準會放鷹等多項利空影響，台股持續陷入震盪，今早開盤再度走低，盤中又現近月低點14,710.36點，集中市場資金流入生技醫療與紡織族群，櫃買市場則有網通族群強勢表態。

市場分析師表示，由於美國聯準會持續釋出鷹派消息，加上全球股匯皆跌，預期未來一周台股仍會繼續陷入震盪整理，建議投資人，投資人目前可將焦點轉向內需為主的中小型股，進行短線操作，中長線布局則以具防禦性的大型權值股為主。

台積電（2330）今日持續走低，盤中失守490元關卡，跌幅落在1%左右，聯發科（2454）跌幅較重，盤中出現近月最低價633元，跌幅重達2%，鴻海（2317），聯電（2303），力積電則相對有撐，盤中持續在平盤附近表現。

生技醫療族群則有和康生（1783）強勢表現，盤中股價達近月高點50.8元，漲幅達8%，並且穩穩站上所有均線；科妍（1786），北極星藥業-KY（6550），中裕（4147），德英（4911）等股則上漲4～6%不等，而晶碩（6491），泰博（4736），高端疫苗等股，盤中漲幅落在1～3%。

紡織纖維股有儒鴻（1476）盤中上漲達半根漲停板，盤中股價攻上季線，達453.3元，持續挑戰半年線460.69元；廣越（4438），聚陽（1477），業旺等股則上漲1～3%。

櫃買市場的網通族群今日強勢表態，璟德（3152），安瑞-KY（3664）盤中亮燈漲停，新復興（4909）則在漲停板開開關關，此外還有振曜（6143），昇達科（3491）等股上漲4～5%，神準（3558），萬泰科（6190）等股，盤中則上漲1～2%。