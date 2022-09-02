擔心市場緊縮再起？專家建議這樣投資布局

美國聯準會主席鮑爾上周於全球央行年會發表演說，表示9月的FOMC（公開市場操作委員會）可能非常態地加大升息幅度，引發市場對於聯準會將再度積極升息的擔憂，股市因此格外震盪。聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈觀察，在市場緊縮預期加速且升息循環終點可能延後之下，短期內市場恐持續修正，投資人不妨以穩健型的多元資產基金作為進可攻、退可守的核心配置。

美國7月通膨數據降溫，包括7月消費者物價指數年增率下降並低於預期、生產者物價指數意外下滑與進口物價指數七個月來首度下跌，顯示通膨可能初步出現降溫跡象，一度激勵市場走升。但隨後在多位聯準會官員陸續發表鷹派言論，表達將持續升息以抑制通膨的決心，市場風險趨避情緒再度升溫。

趙心盈分析，目前造成部分通膨壓力上升的供應端限制與商品價格似在緩解；此外，即使面臨通膨壓力，美國消費者動能依舊展現韌性。而在美股企業財報接近尾聲之際，已有75%企業盈餘優於預期且盈餘成長7.9%，儘管企業盈餘上修動能趨緩，但獲利成長預估仍維持成長。

然而，通膨何時回落還不確定，貨幣緊縮是否可能導致經濟衰退也未可知。在市場持續波動之下，趙心盈建議投資人伺機布局穩健型的多元資產基金。第一，全球股債資產的收益水準較去年底逐漸提升、部分甚至來到10年相對高點。第二，面對波動的市場環境，創造多元股票報酬來源將是關鍵。第三，靈活配置股債資產，可藉此掌握機會、平衡風險。

在股債配置上，近期隨著股票動能、信用環境和波動性因素改善，整體市場風險狀況不若以往負面；以及今年以來股市投資評價已大幅修正，可適當回補股票資產。整體而言，股票部位除配置大型成長股以外，可輔以低波動股與戰略性配置價值股，並動態調整股票曝險，以因應市況變化。

債市目前的殖利率水準已經相當程度反映風險，政府公債可望在低成長與擔心經濟衰退的環境下，提供分散市場波動風險的效益，不妨維持中性水位配置。美國非投資等級債券違約率仍處在低檔水位、全球非投資等級債券利差來到歷史相對高點，顯示非投資等級債券品質仍佳，評價面吸引力浮現。