快訊

影／論文遭爆抄襲 蔡適應大動作澄清：僅約2%與文獻相似

若路徑不變、暴風圈持續擴大 氣象局最快午夜發布陸警

「AV男優、博弈荷官」名義詐騙國人赴柬獲利5000萬！《角頭》竹聯幫演員遭訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擔心市場緊縮再起？專家建議這樣投資布局

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
市場擔憂聯準會將再度積極升息，專家表示，短期內市場恐持續修正，投資人不妨以穩健型的多元資產基金作為進可攻、退可守的核心配置。（美聯社）
市場擔憂聯準會將再度積極升息，專家表示，短期內市場恐持續修正，投資人不妨以穩健型的多元資產基金作為進可攻、退可守的核心配置。（美聯社）

美國聯準會主席鮑爾上周於全球央行年會發表演說，表示9月的FOMC（公開市場操作委員會）可能非常態地加大升息幅度，引發市場對於聯準會將再度積極升息的擔憂，股市因此格外震盪。聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈觀察，在市場緊縮預期加速且升息循環終點可能延後之下，短期內市場恐持續修正，投資人不妨以穩健型的多元資產基金作為進可攻、退可守的核心配置。

美國7月通膨數據降溫，包括7月消費者物價指數年增率下降並低於預期、生產者物價指數意外下滑與進口物價指數七個月來首度下跌，顯示通膨可能初步出現降溫跡象，一度激勵市場走升。但隨後在多位聯準會官員陸續發表鷹派言論，表達將持續升息以抑制通膨的決心，市場風險趨避情緒再度升溫。

趙心盈分析，目前造成部分通膨壓力上升的供應端限制與商品價格似在緩解；此外，即使面臨通膨壓力，美國消費者動能依舊展現韌性。而在美股企業財報接近尾聲之際，已有75%企業盈餘優於預期且盈餘成長7.9%，儘管企業盈餘上修動能趨緩，但獲利成長預估仍維持成長。

然而，通膨何時回落還不確定，貨幣緊縮是否可能導致經濟衰退也未可知。在市場持續波動之下，趙心盈建議投資人伺機布局穩健型的多元資產基金。第一，全球股債資產的收益水準較去年底逐漸提升、部分甚至來到10年相對高點。第二，面對波動的市場環境，創造多元股票報酬來源將是關鍵。第三，靈活配置股債資產，可藉此掌握機會、平衡風險。

在股債配置上，近期隨著股票動能、信用環境和波動性因素改善，整體市場風險狀況不若以往負面；以及今年以來股市投資評價已大幅修正，可適當回補股票資產。整體而言，股票部位除配置大型成長股以外，可輔以低波動股與戰略性配置價值股，並動態調整股票曝險，以因應市況變化。

債市目前的殖利率水準已經相當程度反映風險，政府公債可望在低成長與擔心經濟衰退的環境下，提供分散市場波動風險的效益，不妨維持中性水位配置。美國非投資等級債券違約率仍處在低檔水位、全球非投資等級債券利差來到歷史相對高點，顯示非投資等級債券品質仍佳，評價面吸引力浮現。

美國聯準會 通膨

延伸閱讀

全球債券進入熊市 終結長達40年的多頭走勢

殺通膨要犧牲更多

全球加息陰影籠罩 美股有望止跌？

Fed官員暗示再升息6碼 亞幣全倒、日圓跌破140關卡

相關新聞

擔心市場緊縮再起？專家建議這樣投資布局

美國聯準會主席鮑爾上周於全球央行年會發表演說，表示9月的FOMC（公開市場操作委員會）可能非常態地加大升息幅度，引發市場...

台股開盤下跌11點 台積電開盤下跌2.5元

台股今（2）日開盤下跌11.58點，開盤指數14,790.28點；台積電（2330）開盤下跌2.5元，開盤價488元。

9/2【早晨財經速解讀】兆豐金產險理賠壓力大 Q4增資 輝達禁令暴跌逾7% 美國軟著陸無望?外資大賣300億 國安基金護盤了?

兆豐金控1日舉行上半年法說會，揭露核心子公司兆豐銀行在升息效應發威下，上半年利息淨收益大幅成長近24億元，年增率16%，加上放款、財富管理業務成長，緩和另一子公司兆豐產險防疫保單大賠衝擊，下半年將鎖定五大策略方向，期由兆豐銀帶動使兆豐金全年獲利力拚擺脫衰退逆轉勝。

潤泰全現增價格每股50元、折價二成 股價一度跌破60元

潤泰全（2915）昨（1）日公告現金增資發行新股3.7億股，以每股50元發行。以昨日收盤價62.5元計算，現增折價幅度達...

多項利空齊發 台股陷震盪 盤中回測14,700點

受到中國大陸封城、美國聯準會放鷹等多項利空影響，台股持續陷入震盪，今早開盤再度走低，盤中又現近月低點14,710.36點...

美股走勢分歧 法人：台股14800點震盪整理

美股主要指數今天走勢分歧，道瓊與標普500指數收高，終結連4黑；法人認為，美股雖走勢分歧，但因下週將迎來中秋節連續假期，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。