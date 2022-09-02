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9/2【早晨財經速解讀】兆豐金產險理賠壓力大 Q4增資 輝達禁令暴跌逾7% 美國軟著陸無望?外資大賣300億 國安基金護盤了?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角

兆豐金控1日舉行上半年法說會，揭露核心子公司兆豐銀行在升息效應發威下，上半年利息淨收益大幅成長近24億元，年增率16%，加上放款、財富管理業務成長，緩和另一子公司兆豐產險防疫保單大賠衝擊，下半年將鎖定五大策略方向，期由兆豐銀帶動使兆豐金全年獲利力拚擺脫衰退逆轉勝。

兆豐金總經理胡光華昨天主持法說會，他指出，兆豐金至7月底累計獲利較去年同期衰退幅度，已由6月底的36%縮小至22.6%，兆豐銀上半年獲利年成長7%，前七月獲利則是年增率擴大至18.8%。根據兆豐金內部評估，兆豐銀在下半年台美可能持續升息，挹注利息收益，以及財務操作審慎應對靈活操作下，若兆豐產損失可控，將是兆豐金全年獲利追平去年的關鍵。

由於兆豐產險是防疫保單之亂受災戶，也是兆豐金上半年獲利衰退關鍵，因此昨天兆豐金控法說會，兆豐產董事長梁正德特別出席，他在回應法人時表示，兆豐產預定9月中董事會討論現金增資案，再提報兆豐金董事會，預定第4季可望完成。上半年因產險防疫保單理賠及提列準備金近50億元的影響，使得兆豐金上半年稅後純益79.5億元，較去年同期衰退36%。

美方限制輝達及超微的高階晶片出口到大陸一事，大陸商務部發言人束玨婷1日表示，美方濫用出口管制措施，限制半導體相關物項對華出口，中方對此堅決反對。

根據輝達在美國申報的訊息，此次受限制的是已推出的「A100」與即將推出的「H100」兩款晶片、及包含這些晶片的DGX系統等產品，在銷給大陸、香港及俄羅斯客戶前，須先申請許可。根據輝達網站，A100晶片主要用於資料中心的AI、數據分析及高速運算應用等功能。

輝達1日稍晚指出，已取得美國政府許可，能繼續支援A100晶片的美國客戶到明年3月1日，且在明年9月1日之前，都能進行開發H100晶片所需的出口、轉出口及境內移轉事宜，也能在明年9月1日前，繼續透過香港部門履行A100和H100晶片的訂單與物流服務，暗示已獲得約一年緩衝期，能服務現有的A100美國客戶、並且繼續開發H100晶片。

輝達先前分析，若無法取得把這些晶片出貨給大陸的許可，可能損失4億美元營收，約相當於本季預測營收的6.8%。

美中晶片戰一觸即發、大陸疫情又見封城，台股1日上演官民大戰，外資大賣332億元創近兩個半月最大賣超、自營商殺出史上最大賣超148.9億元，兩者合計賣超逾480億元；國家隊領軍八大公股行庫祭出111億元銀彈抗衡，加權指數終場下跌293點收14,801點，跌破萬五、季線、5日線。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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