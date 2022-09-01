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外資今賣超332.48億 賣超這十檔最多

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者許正宏攝影
台股示意圖。報系資料照／記者許正宏攝影

台股今（1）日收在14,801.86點，大跌293.58點，三大法人賣超475.39億元，尤以外資賣超332.48億元最多，統計外資賣超前十大個股發現，最大提款主力仍是金融股，賣超前兩大為新光金（2888）、中信金（2891），台積電（2330）則是外資單日第三大賣超個股。

台股早盤以14,981點開低，盤面上僅少數族群表現抗跌，權王台積電重挫2.87%，收在490.5元，聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）也都下跌，股王信驊（5274）跌破2,000元，收1,965元， 跌幅3.43%，大盤指數一度下滑至14,773.19點，盤中重挫逾300點，終場收14,801.86點，跌幅1.94%，大跌293.58點。

三大法人合計賣超475.39億元，其中外資賣超332.48億元，投信買超6.05億元，自營商賣超（合計）148.97億元，投信持續買超，但買超金額並不大，外資則是擴大賣超。

統計外資今日賣超前十大個股依序是新光金、中信金、台積電、國泰永續高股息、玉山金（2884）、鴻海、台新金（2887）、國泰智能電動車、力積電、欣興（3037）；金融股仍是外資賣標主要標的，有4檔高居賣超前十大個股中，權王台積電也難逃被提款命運。

外資賣超新光金34,117張，居賣超個股冠軍，其次是賣超中信金24,864張，賣超台積電18,602張居第三； 另外，鴻海也遭賣超14,897張；台積電收在490.5元，下跌14.5元，跌幅2.87%，再度跌破500元，市值下滑至12兆7,188億元。

台積電 外資 金融股 新光金 玉山金 鴻海

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