台股多空雜陳 法人預期後市維持震盪

台股今（1）日受到美國禁輝達、超微超級電腦晶片銷陸，以及深圳、鄭州封城影響，早盤在電子股回檔衝擊下，指數再度開低，季線再度跌破，終場指數下跌293點，收在14,801點，萬五關卡再度失守。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國ADP就業人數8月增加13.2萬，預期30萬，表現不如市場預期，根據薪資處理公司ADP的資料，由於對經濟放緩的擔憂日益加劇，8月份企業大幅放緩了招聘步伐。ADP表示招聘步伐轉向了更為保守的速度，這可能是因為企業試圖解讀經濟中相互矛盾的信號。

其中，ADP的資料發布正值美國經濟不確定的時期，美國經濟在2022年上半年出現負增長，通貨膨脹率創下了自1980年代初以來的最高水準，因此，更受關注的美國勞工統計局非農就業報告將於明日出爐，預計8月非農就業人數將增加31.8萬人，若不如預期，表示經濟趨緩已成為現在進行式。

分析師表示，美元近期出現高檔回檔整理，但指數仍維持在月線之上，使得亞幣近期出現維持弱勢，新台幣表現也表現弱勢，已經貶破30元整數大關，預期美元維持在月線之上，新台幣短期間仍維持弱勢，不利資金進入台股。

法人態度方面，外資期貨未平倉多單出現加碼，不過現貨市場受到國際股市回檔出現賣超，本土投信在集中、櫃買市場出現買超，政府基金近期也維持買超，但幅度不大，整體法人態度上偏向中性；信用交易面上，融資在近期仍持續觀望維持在低檔，融券餘額也持續攀高，散戶信心相對薄弱，綜合資金、法人與散戶態度來看，整體多空雜陳，台股預期維持震盪。