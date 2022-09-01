元大證券東北亞企業巡禮論壇壓軸日 四大國際企業登場

元大證券於2022年8月31日至9月2日舉行東北亞企業巡禮論壇，9月2日是為期三天的線上論壇活動的壓軸日，由國際物料處理系統設備大廠DAIFUKU (6383.JP)開場，該公司連續八年被美國行業雜誌評選為物料搬運業第一名，在2020年於全球倉儲自動化市場市占率達到5%，為業內第三。該公司市值1.06兆日圓，最新季度營收達1,302億日圓，年成長8%、EPS為46.30日圓。

HOYA (7741.JP)是一家全球性光學技術領導廠商，旗下分成三大部門，分別是視力保健光學、水晶製品及光罩、生產半導體及LCD用光罩，而HOYA的鏡片亦是日本第一品牌。該公司市值5.18兆日圓，最新季度營收達1,802億日圓，按年成長14%、EPS為467日圓。

DENSO (6902.JP)前身為豐田( TOYOTA )汽車內部的電器零件部門，後分拆獨立，目前是全球第二大汽車零部件製造商(僅次於Bosch)，在引擎零件和空調零件部分，全球市占率約 30%。TOYOTA為其大股東同時也是最大客戶，該公司市值5.9兆日圓，最新季度營收達1.4兆日圓，按年成長4%、EPS為64.48日圓。

SMC Corp. (6273.JP) 是全球最大的氣動元件製造商，在全球市佔率超過30%，產品主要用於汽車及自動化機具。該公司市值4.45兆日圓，最新公布季度營收按年成長16%至2,113.6億日圓、EPS為1,150日圓。