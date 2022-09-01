00713首次季配息 第一階段評價結果出爐

瞄準現金流的規畫需求，元大投信旗艦高股息ETF的「元大台灣高息低波ETF」 （00713）已改為每季分配收益。元大投信公告，00713首次季配息預計在9月19日除息，每受益權單位擬發放1.45元；想參與配息的投資人，最晚在9月16日前買進並持有皆可領息。

00713是台股最早結合高股息與低波動題材的主題型ETF之一，其所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」(下稱「特選高息低波指數」)不僅精選高息好股，還有低波動特色，今年市場震盪下逆勢突圍，成為抗波動買盤關注的焦點。

彭博資訊統計，到今年8月底，台灣加權股價報酬指數年跌13.5%，特選高息低波報酬指數的跌幅僅5.3%；拉長到近一年，台灣加權股價報酬指數下跌9.5%，特選高息低波報酬指數僅跌2.2%，皆明顯較台股大盤抗震。

此外，過去一年台灣加權股價報酬指數劇烈起伏，年化波動度有17%，而特選高息低波報酬指數同期的波動度僅有13%。

近期00713公告改為季配息後，長期亮眼的投資表現吸引買盤布局，ETF的受益人數來到3萬人之上。本次季配息在第一階段評價結果公告後，9月15日將進行第二階段公告，確認實際的配息金額。

元大投信表示，00713訴求「高品質、高股息」選股，精選基本及評價面俱佳的高息個股，投資邏輯是定期買入評價被低估、並賣出評價高估的成分股，使得ETF淨值長期成長。

以現階段投資組合來說，00713的主要持股包括台塑（1301）、台灣大（3045）、華碩（2357）、光寶科（2301）、聯發科（2454）、宏全（9939）、卜蜂（1215）、中保科（9917）等，涵蓋較不受景氣影響的非循環類股、防禦概念的電信類股，以及引領台股表現的電子權值股，在空頭時期有抗震力，多頭時期有攻擊力，使00713的近期表現相對抗跌跟漲。

而00713季配息的除息時程為3、6、9、12月，頭兩次季配息在今年9月及12月，將分配成分股今年度的股息。明年起00713則配發成分股當年度的股息，搭配收益平準金來平滑配息波動度。

元大投信提醒，00713調整配息頻率後，初期配息可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動的情形，投資人應合理評估配息水準，並留意ETF的配息率不等同報酬率，交易前宜同步注意ETF過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現。