台股下殺近300點 股王失守2,000元
美股連四黑，台股今（31）日下跌近300點，高價股一片慘綠，股王信驊（5274）下跌70元作收，跌幅逾3%，收在1,965元，失守2,000元大關，仍為股王；股后大立光（3008）下跌20元，收在1,935元。
美股道瓊指數下跌280.44點、跌幅0.88%，收31,510.43點；那斯達克指數下跌66.93點、跌幅0.56%，收11,816.2點；標普500指數下跌31.16點、跌幅0.78%，收3,955點；費城半導體指數下跌31.2點、跌幅1.15%，收 2,677.4點。
信驊今年營收年增45%以上的目標可望順利達陣，年度營收再寫新猷之際，法人看好，受惠於伺服器架構轉換，信驊明年伺服器遠端管理晶片（BMC）產品出貨持續上揚，業績仍有看頭。
信驊今年上半年營運亮眼，累計每股純益27.3元，已超越去年前三季總和的26.04元。信驊董事長林鴻明看好，整體產業狀況比年初預期更樂觀，下半年業績將優於上半年。
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