快訊

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

台股下殺近300點 股王失守2,000元

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

美股連四黑，台股今（31）日下跌近300點，高價股一片慘綠，股王信驊（5274）下跌70元作收，跌幅逾3%，收在1,965元，失守2,000元大關，仍為股王；股后大立光（3008）下跌20元，收在1,935元。

美股道瓊指數下跌280.44點、跌幅0.88%，收31,510.43點；那斯達克指數下跌66.93點、跌幅0.56%，收11,816.2點；標普500指數下跌31.16點、跌幅0.78%，收3,955點；費城半導體指數下跌31.2點、跌幅1.15%，收 2,677.4點。

信驊今年營收年增45%以上的目標可望順利達陣，年度營收再寫新猷之際，法人看好，受惠於伺服器架構轉換，信驊明年伺服器遠端管理晶片（BMC）產品出貨持續上揚，業績仍有看頭。

信驊今年上半年營運亮眼，累計每股純益27.3元，已超越去年前三季總和的26.04元。信驊董事長林鴻明看好，整體產業狀況比年初預期更樂觀，下半年業績將優於上半年。

信驊 股王

延伸閱讀

台股走出自己的路

外資擬壓低吃貨 迎接慢牛行情

美股連四黑！台股早盤跌逾200點 台積電跌勢重

台股開盤下跌114點 台積電開盤下跌10元

相關新聞

大陸再封城、權值股疲弱 台股嚇跌293點收14,801點

中國大陸疫情再起，成都下令封城，恐將影響台產業鏈，台股今（1）日開低走低，不僅失守萬五大關，並回到所有均線之下起伏，盤中...

9/1【早晨財經速解讀】壽險業7月大減碼台股 永豐金今年唯一正成長 加息路漫漫 Fed官員支持明年不降息 標普月跌逾4%

7月國安基金啟動護盤，台股回升1.175%，站回萬五大關，壽險業卻趁機大賣台股336億元，是今年來僅次於2月單月的減額，顯示壽險業趁台股回穩時、反手出脫台股，有趁高檔獲利了結、落袋為安，也趁此降低後市的投資風險。 永豐金控（2890）31日舉行法說會，總經理朱士廷表示，今年金融業時刻面臨新挑戰，資本市場預測難度愈來愈高，美國持續放鷹，對於下半年是否可以優於上半年？他表示，下半年比較保守，但會努力續拚正成長。

高峰已過的產業 謝金河：泰極否來VS.否極泰來

每年八月在懷俄明州召開的全球央行年會，這次Fed主席鮑威爾上台演講八分鐘，宣示美國對抗通膨的強硬立場，預告美國升息要到通膨降溫為止，而且會持續一段相當長的時間，他的說辭非常鷹派，立即令人聯想到一九八○年代，美國ＣＰＩ衝到十四．八％的時候，雷根起用Paul Volcker出任Fed主席，他一口氣將聯邦利率拉升到二○％以上。

中小型股來勢洶洶 哪些族群為中秋行情暖身？

鮑威爾鷹派發言，通膨、貨幣政策與經濟展望持續拉扯，牽動股、匯、債市此消彼漲，加權指數反彈後上檔壓力逐漸加重，不過國安基金可望持續發揮安定效果，短線操作重點可放在櫃檯指數，尤其滾量向上的中小型股，將較具有發揮空間。

董座報佳音、三大法人8月買超逾19萬張 友達帶頭翻紅

台股今（1）日開低走低，盤中重挫逾200點，面板股則是出現由黑翻紅的表現，由友達（2409）領軍，股價開低後翻紅，成為盤...

「氫」真正的綠能也是兆能產業 專家分析高力（8996）、中興電（1513）

真正的綠色能源，也是下一個兆能產業，「氫能源」。 YouTube頻道《投資伊森》發佈一則影音分享，介紹兩家公司，中興電（1513）以及高力（8996）；針對中興電在氫能源領域的發展詳細的介紹，也有介紹有切入氫燃料電池的高力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。