「氫」真正的綠能也是兆能產業 專家分析高力（8996）、中興電（1513）

真正的綠色能源，也是下一個兆能產業，「氫能源」。

YouTube頻道《投資伊森》發佈一則影音分享，介紹兩家公司，中興電（1513）以及高力（8996）；針對中興電在氫能源領域的發展詳細的介紹，也有介紹有切入氫燃料電池的高力。

各國氫能源政策

就政策面，走在最前面的是日本，歐美和中國排在第二梯隊，而最後一名則是台灣。

台灣直到2022年的3月底，政府才推出2050年凈零排放路徑，且是第一次明確的將氫能源寫進能源政策中，雖然來得晚，但也算正式開始台灣的氫能源時代。

公布2050年凈零排放的同一天，台積電（2330）的董座劉德音先生，就在年會上公開表示，「非常開心政府公布凈零排放的路徑，樂見政府將氫能納入其中。」

這話可以推敲出，身為用電大戶的台積電，未來很有可能會把氫能納當作主要的能源供應選項之一。

那已經在氫能源領域有實績的廠商，很有可能未來會與台積電有合作關係，進一步擠身為台積電的供應鏈。

而中興電（1513）早在10年前，就一直跟市場表達自己有在做氫能源，但卻都一直沒有產品出來，直到了最近幾年，它的氫能源產品已經出貨到美國、中國和印尼...等國家。

三種氫 哪一種才是真正的乾淨能源

1.灰氫：用「化石燃料」生產；此技術為現行主流。

2.藍氫：用「化石燃料」生產加上「碳捉」；此技術佔比提升中。

3.綠氫：用「再生能源」電解製造為真正的零碳排；此技術為未來趨勢。

氫氣三大特性

1.燃燒後只排放水，真正做到零碳排。

2.能量比汽油和天然氣高。

3.氫氣的來源很廣泛，並沒有像是原油一樣，只有在某些國家，才能夠大量生產。

氫氣的應用與挑戰

應用只要是「移動車載」和「發電」這兩大領域，不過氫氣還是有需要克服的問題，那就是「運輸」和「儲存」的成本太高。

儘管氫能源目前除了日本以外，在其他國家都還沒有廣泛的發展起來，不過這應該也只是時間的問題而已，因為世界各國除了要在2050年前達成碳中和外，氫能源本身容易取得的特性，對各國的能源自主是很重要的，所以接下來各個國家應該都會全力發展氫能源。

中興電（1513）三大氫能產品

氫能源目前「運輸」和「儲存」的成本太高，但是中興電的核心技術，就是用甲醇重組的方式來產生氫，這樣的好處是可以達到即產即用的情況，甚至可以移動，是目前的主流技術。

中興電在2008年的時候，就開始布局氫能源的領域，目前三大產品線都已經發展成熟。

1.燃料電池

一般電池沒電是要充電，但對燃料電池來說是要充燃料，而這燃料就是氫，所以稱氫燃料電池。

中興電也在2014年併購了擁有超過20年開發燃料電池的美國H2PT，2016年中興電又去併購了加拿大，巴拉德定置型燃料電池部門，經過兩次的併購，中興電有取得相對的專利技術。

目前中興電的燃料電池在全球前10大的電信業者中，已經通過了8家電信業者的認證，像是美國的T-Mobile，日本的NTT以及中國移動等業者；這些電信業者的通訊基地台備載電源主要的供應商，就是中興電。

所以中興電這間公司，在台灣還沒有重視氫能源領域的時候，它就已經跟全世界在做氫能源的生意，同時中興電也是目前全球唯一，具備有燃料電池與智慧型微電網技術的廠商。

2.除碳機

3.智慧微電網

中興電（1513）營收組成

整整有65％的營收是由綠能事業所貢獻，其他像是都市更新或是精密加工的營收，為中興電的營收貢獻已經算是相當低了。

根據中興電工董事長江義福先生表示，商用低功率的氫能兩輪以及三輪車，預計在今年2022年的第四季要推出，同時中興電也取得中國業者採購12台貨櫃型分散式的加氫站。

2021年氫能源事業大概貢獻中興電2億元的營收，市場預估氫能源在今年2022年，可以大幅成長5到6倍，也就是說可以貢獻中興電10到12億元的營收，且氫能源事業在今年次可以達到損益兩平的；市場預估中興電2022年EPS為4.66元。

最後提醒，如果投資人想要長期投資中興電（1513），他還有一個雲豹甲車案在身，可能要多加留意和追蹤。

高力（8996）

高力這間公司，是國內唯一掛牌生產版式熱交換器的廠商，同時也是全球前五大的熱交換器公司。

這個版式熱交換器目前佔高力營收大約6成，主要是應用在冷凍空調設備。

高力(8996）的主要客戶

在2009年時候，高力有跨入燃料電池的供應鏈，也成為美國燃料電池大廠中Bloom Energy的主要協力廠商，在高力的幫助下Bloom Energy會把燃料電池賣給智慧手機大廠，如APPLE。

目前Bloom Energy還有接到南韓SK集團，高達45億美元的氫燃料訂單，並且還是由高力來負責其中的燃料電池反應爐，以及相關的零組件。

市場預估高力的出貨量會在今年第三季後開始拉升，預估今年的EPS大約是2.91元。

另外，台積電（2330）與雙鴻（3324）合作的3D封裝晶片，應用在伺服器領域的水冷浸沒式的散熱技術，高力也是有做其相關產品，而且還出貨給中國雲端的巨頭「阿里巴巴」。

本文重點

1.下一兆元產業「氫能源」，台灣法規進度較落後

2.氫有三種：灰氫、藍氫、綠氫，「綠氫」乾淨能源

3.中興電（1513）氫能源事業今年將成長5至6倍，貢獻10億元左右營收，有望達損平

4.高力（8996）切入燃料電池，為Bloom Energy的協力廠商

本文內容已獲 投資伊森 授權。