台股開盤下跌114點 台積電開盤下跌10元

台股今（1）日開盤下跌114.44點，開盤指數14,981點，早盤跌逾200點，一度來到14,858.72點；台積電（2330）開盤下跌10元，開盤價495元。

群益投顧說，大盤指數收盤站上3日線，重返季線，暫化解探底壓力，但3、12日線排列偏弱架構未變。多頭力守周一低點展現止跌企圖，惟技術面偏弱格局尚待進一步扭轉。短線仍屬反彈格局，中小題材較易突圍但切忌追高，確實執行停損停利。

周三(8/31)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌280.44點、跌幅0.88%，那斯達克指數下跌0.56%，標準500指數下跌0.78%，費半指數下跌1.15%。

第一金投顧表示，美國聯準會克利夫蘭分行行長Loretta Mester表示，對抗通膨是一場長期抗戰，因此支持在2023年初將利率升至4%以上，且不會在2023年降息，聯準會有決心讓通膨重回2%，降低通膨至關重要，即便經濟將進入衰退也必須降低通膨。

三大法人周三集中市場合計買超50.4億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超27.3億元，投信買超2.6億元，自營商(自行買賣)買超8.1億元，自營商(避險)買超12.2億元。

統一期貨說，外資周三期貨淨多單增加1,681口至13,241口，十大交易人與特定法人合計買進13,546口。週選支撐與壓力區落在14,000至15,400之間，P/C Ratio升至0.92，整體籌碼轉佳。