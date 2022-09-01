9/1【早晨財經速解讀】壽險業7月大減碼台股 永豐金今年唯一正成長 加息路漫漫 Fed官員支持明年不降息 標普月跌逾4%
7月國安基金啟動護盤，台股回升1.175%，站回萬五大關，壽險業卻趁機大賣台股336億元，是今年來僅次於2月單月的減額，顯示壽險業趁台股回穩時、反手出脫台股，有趁高檔獲利了結、落袋為安，也趁此降低後市的投資風險。
永豐金控（2890）31日舉行法說會，總經理朱士廷表示，今年金融業時刻面臨新挑戰，資本市場預測難度愈來愈高，美國持續放鷹，對於下半年是否可以優於上半年？他表示，下半年比較保守，但會努力續拚正成長。
永豐金控（2890）今年上半年淨收益241.1億元、稅前盈餘100.2億元，雙創歷年同期新高，前七月獲利更是唯一正成長的上市櫃金控。面對國內外相繼升息，估子公司永豐銀全年NIM（淨利差）可以增加10個基本點（1個基本點為0.01個百分點）。
美國聯準會（Fed）三位官員8月30日都重申支持進一步升息以抑制通膨。頗具影響力的紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，Fed可能需要將利率調高至「略高於」3.5%的水準，並暗示Fed明年不可能降息，都將維持高利率水準。
美股四大指數周三（8月31日）連續第四日收低，標普500指數創七年來最弱8月表現，在全球央行矢言堅決抗通膨後，交易人士重新調整升息預期，擔心聯準會仍將採取激進升息措施。
道瓊指數31日收盤下跌280.44點，跌幅0.88%，報31,510.43點；標普500指數下跌31.16點，跌幅0.78%，至3,955點；那斯達克指數跌66.93點，跌幅0.56%，至11,816.20點。
美國股市以下跌結束震盪的8月，三大指數月線收黑，道瓊指數8月重挫4.06%，標普500指數跌4.24%，那斯達克指數下跌4.64%。費半指數全月重挫近10%。
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