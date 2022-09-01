9/1【早晨財經速解讀】壽險業7月大減碼台股 永豐金今年唯一正成長 加息路漫漫 Fed官員支持明年不降息 標普月跌逾4%

真正的綠色能源，也是下一個兆能產業，「氫能源」。 YouTube頻道《投資伊森》發佈一則影音分享，介紹兩家公司，中興電（1513）以及高力（8996）；針對中興電在氫能源領域的發展詳細的介紹，也有介紹有切入氫燃料電池的高力。

2022-09-01 12:19