外資8月賣超1,189億元 這類股成外資提款大戶

台股今（31）日收15,095.44點，月線連二紅，重新站上萬五關卡，統計8月外資賣超1,189.79億元，外資仍是持續賣超台股提款，以8月外資賣超前十大個股來看，主力提款機仍是金融股，多達6檔位居前十大賣超股中，單月賣超個股冠軍為台新金（2887），遭外資賣超19萬3,570張。

台股今日以14,912.12點開低後走高，盤中翻紅，在MSCI季度調整將生效的影響下，尾盤再往上拉升，收在今日的最高點，收復5日線及季線，且再站上萬五關卡，三大法人合計買超50.45億元，外資買超27.35億元，投信買超2.67億元，自營商買超（合計）20.42億元。

統計8月外資賣超1,189.79億元，投信買超381.65億元，自營商賣超116.54億元，三大法人中僅投信持續買超台股，統計已連續49個交易日買超，合計買超708億元，但外資仍是持續賣超台股。

統計外資8月賣超前十大個股依序是台新金、中信金（2891）、兆豐金（2886）、力積電、國泰金（2882）、開發金（2883）、華新（1605）、華航（2610）、台積電（2330）、玉山金（2884）等，單月賣超仍以金融股最多，另外，台積電也是外資提款主力。

外資8月賣超台新金19萬3,570張，居單月賣超冠軍，其次是賣超中信金，單月賣超18萬7,940張，賣超第三大為兆豐金，遭外資賣超10萬6,351張；台積電也遭外資賣超62,068張。