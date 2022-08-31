汎銓掛牌拉出好彩頭 這檔準上市股潛在報酬率逾五成

台股雖陷入萬五保衛戰，不過，新掛牌股的抽籤紅包仍然誘人，今（31）日掛牌上市的汎銓拉開蜜月行情，中籤者若賣在收盤124.5元，就有2.45萬元獲利入袋，根據證交所公告，接下來還有3家公司將掛牌，其中，今日開始申購的伊雲谷（6689），每股承銷價112元，潛在報酬率高達50.4%，抽籤紅包誘人。

汎銓今日以100元上市掛牌，順利拉出蜜月行情，終場收在124.5元，上漲24.5元，漲幅24.5%，中籤的投資人若賣在今日高點價位，獲利達24,500元，新上市股的抽籤紅包仍有一定的吸引力。

根據證交所公告，9月還有3家公司將上市櫃掛牌，明日掛牌上市的是天二科技，接下來9月8日則有奇鈦科（3430）將上櫃，另外，9月13日伊雲谷也將掛牌上市，伊雲谷自今日起至9月2日將進行申購作業，預計9月6日抽籤。

伊雲谷每股承銷價112元，申購張數1,760張，以今日興櫃盤中股價約168.5元計算，中籤的潛在獲利56,500元，潛在報酬率達50.4%。

除月新掛牌股的抽籤紅包外，根據證交所公告，將辦理增資的上市櫃公司中，潛在報酬率超過5成的則是信紘科（6667），目前正在進行申購中。

信紘科申購日期為8月30日至9月1日，每股承銷價48元，承銷張數425張，預計9月5日抽籤，增資股9月14日上市，信紘科今日收74.5元，與增資股承銷價有26.5元價差，潛在報酬率55.2%。