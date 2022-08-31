台股上漲141.81點 三大法人買超50.45億元

台股今（31）日開低，但午盤後買單拉抬走高，受到MSCI季度調整影響，尾盤出量，收在15,095.44點，上漲141.81點，成交量2,078.94億元，月線收紅；三大法人買超50.45億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超27.35億元，投信買超2.67億元，自營商買超（合計）20.42億元，其中自營商（自行買賣）買超8.19億元，自營商（避險）買超12.23億元。

今台股大漲，台積電（2330）收505元，漲幅1.81%，聯發科（2454）、聯電（2303）也上漲逾1%。金融指數上漲0.8%，玉山金（2884）、合庫金（5880）漲幅逾1%；生技醫療類股表現最強，亞諾法（4133）、和康生（1783）亮燈漲停，汽車類股也表現不俗，東陽（1319）、怡利電（2497）上漲3~4%，和泰車（2207）漲幅2.5%。元宇宙概念股受惠蘋果明年將發布VR/AR頭盔消息激勵，宏達電（2498）大漲逾5%，威盛（2388）漲停板。今成交量大前兩名為航空股，華航（2610）、長榮航（2618）漲幅逾2%，大盤收在15,095.44點，漲幅0.95%。