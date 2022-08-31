MSCI季度調整尾盤爆量 台股漲141點收15,095點

隨著MSCI季度調整即將生效，台股今（31）日尾盤爆大量，盤面上由生技族群與電動車概念股點火，帶動大盤向前衝，加權指數終場收復5日線與萬五大關，月線成功收紅，留長上影線與下影線，上漲141.81點，收15,095.44點，成交量達2,078.94億元。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股今日有內資低接買盤，支撐加權指數，盤面上也有中小型股活蹦亂跳，大盤指數雖陷入整理，但預期資金有望在中秋節後回流。建議投資人，中長線布局可聚焦有長線趨勢的電動車、半導體產業與車用零組件，短期也可持續留意生技醫療族群。

台積電（2330）盤中由黑翻紅，重返500元大關，終場上漲9元，收505元，漲幅達1%以上，聯發科（2454），聯電（2303）也受到激勵上攻，股價雙雙收在1%以上，鴻海（2317），力積電也在盤中黑翻紅，終場收在平盤之上。

生技醫療族群中，集中與櫃買市場共12檔個兩燈漲停，包含亞諾法（4133），高端疫苗（6547），力康，佰研（3205）等股。德英（4911）收漲7%居次，雃博（4106），大江（8436），長聖（6712），合一（4743），中天（4128）等股，終場漲幅落在3～5%，北極星藥業-KY（6550），中化（1701），大樹（6469），泰博（4736），智擎（4162）等股也紛紛收漲1～3%。

電動車概念股的高力（8996）再度攻上漲停，系統電（5309），胡連（6279），新唐（4919），興勤（2428）等股也紛紛收漲1～3%，不過，電動車概念股中，成交量最大的個股為群創（3481），今日成交量超過3萬張，其次為鴻海，超過2萬張，元太（8069）則排第三，成交量衝上1.6萬張，但股價表現疲弱，收跌2%以上。

元宇宙概念股也強勢表態，威盛（2388）攻上半年內最高價90.5元，站上所有均線，並且亮燈漲停，驊訊（6237），宏達電（2498），位速（3508）等股則收漲4～6%，此外還有威鋒電子（6756），揚明光（3504），亞信（3169），南電（8046）等股，終場漲幅落在1～3%。