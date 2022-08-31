台泥（1101）、亞泥（1102）現在適合投資嗎？ 「水泥產業」全解析

台泥（1101）、亞泥（1102）上半年獲利大幅衰退，未來有轉機嗎？

台泥（1101）、亞泥（1102）這2檔股票一直都在我的存股名單中，不過2022年上半年獲利表現不佳，導致股價呈現低迷。回顧2家公司的財務數據，台泥（1101）上半年營收達481.5億元，年減 3.7％，上半年EPS達0.18元，年減89.4％；亞泥（1102）上半年營收達441.7億元，年增9.6％，上半年EPS達2.11元，年減14.2％。為什麼上半年獲利衰退幅度如此大？水泥產業在未來會有轉機嗎？本篇文章將完整分析水泥產業概況，以及2間水泥公司的營運差異及展望。

水泥價格下滑、煤炭價格維持高檔，是獲利衰退的一大因素

由於台泥（1101）、亞泥（1102）銷往中國地區的水泥佔整體事業8～9成，因此這2間公司的水泥獲利與中國市場息息相關。從圖2看到2022年以來中國各地水泥價格不斷滑落，另外佔生產成本高達4～5成的煤炭價格，卻因為原物料漲價而維持在高檔，導致水泥獲利下滑，是2022上半年獲利衰退的一大因素。

台泥（1101）轉投資和平電廠，受澳洲煤大漲出現鉅額虧損

接著從圖3觀察各事業損益狀況，除了水泥之外，2間公司皆有發展電力及其他事業。以台泥（1101）來說，轉投資花蓮和平電廠持有約6成股權，和平電廠主要發電來源為燃燒煤炭，其中接近5成是使用澳洲煤，從圖4可以看到，2021年以來隨著原物料漲價使煤炭同步上漲，2022年更受到俄烏戰爭影響導致煤炭持續飆漲，造成和平電廠發電成本大幅攀升，成為拖累營運的事業體之一。（備註：各事業損益為本業所賺取之利潤，不包含應分攤之管理成本、股利收入、利息收入、財務成本等其他收入或支出。）

亞泥（1102）轉投資嘉惠電廠，逐月調整售價保持成長

亞泥（1102）則100％持有位於嘉義的嘉惠電廠，發電來源是使用天然氣，雖然天然氣價格近2年也持續攀升，但嘉惠電廠每個月會隨著天然氣價格調整售電價格，使亞泥（1102）電力事業維持成長。雖然2 間公司的水泥事業同步受中國需求下滑而衰退，但電力事業經營模式不同，也導致2間公司上半年獲利幅度有所差異。

（備註：財經M平方數據）

水泥產業具有景氣循環特性

我們可以再從圖5～圖8觀察台泥（1101）、亞泥（1102）更長期營運狀況，大致上同樣都是2015～2017年為景氣低谷，2018～2020年處於景氣上升週期，並在2021年呈現持平或衰退，顯示水泥產業是具有景氣循環的特性。先從2018～2020年來說，當時煤炭價格處於相對低檔，水泥價格則保持均值水平，並在旺季時有明顯攀升，帶動獲利提升。至於2021年中國景氣開始轉差，導致水泥價格明顯回檔，只有在 2021年Q4實施限電期間而暴漲，但價格上升卻與生產量下滑相互抵銷，並且主要的生產成本煤炭價格還持續攀升。

在電力與其他事業方面，台泥（1101）自2021年就已經受到煤炭價格上升而大幅衰退，在2大事業都衰退的情況下使2021年EPS明顯下滑。亞泥（1102）雖然水泥事業衰退，電力事業小幅下滑，但持有裕民（2606）約40％股權，受惠航運產業在2021年獲利大爆發，認列不少獲利使2021年EPS沒有下滑。

展望台泥（1101）

2022年EPS將衰退43％至1.88元

2023年EPS將成長67％至3.14元

首先在中國水泥方面，需求主要來自於房市及政府推動的基礎建設。2022年以來受到疫情封控政策影響建設活動，再加上爆發「爛尾樓」事件，導致中國新屋開工面積以及土地購置面積的累積年增率持續下滑，而這2項數據為觀察房市的先行指標，同時也是水泥重要需求來源，所以從圖2才會看到水泥價格不斷下跌。(備註：爛尾樓是指建築工程已開始，但中途因故被迫停止，通常是開發商缺乏資金。由於中國部分建商長期依賴高負債、高槓桿的模式，在疫情衝擊下使資金周轉出現問題。)

（備註：財經M平方數據）

法人預估2022年Q4中國水泥價格將普遍上漲5％～10％

隨著中國政府提出「保交樓、穩民生」政策，將提供約2,000億元人民幣的專項債，希望藉此推動其他銀行的貸款同步跟進。再加上水泥Q4傳統旺季即將來臨，以及各大企業實施「錯峰生產」，降低水泥供給量，使產業供需趨於平衡，8月下旬中國已經有多個省份傳出水泥價格開始調漲，包含江蘇、福建、山東、雲貴等地區，法人也預估2022年Q4水泥價格將普遍上漲5％～10％，有助於產業落底回溫，且趨勢可延續至2023年。

台灣水泥受惠台商回流、貨物稅減半使獲利保持成長

在台灣水泥方面，雖然僅佔水泥事業1～2成獲利，但仍是關注重點。預期將持續受惠台商回流，帶動房市維持暢旺，且受惠於政府貨物稅減半政策，全年獲利可保持穩健成長。

和平電廠將開始調漲電價，有助於獲利自下半年逐步向上

在和平電廠方面，雖然澳洲煤維持高檔，不過已經向台電詢求調漲電價，且 2023 年電價也可反映原物料高檔環境，有助於電廠獲利逐步向上，最壞情況已過。

綠能事業主要佈局儲能、車用充電樁2大市場

至於綠能事業方面，台泥（1101）於2021年7月正式以1.32億歐元收購義大利儲能公司NHOA約6成股權，產品包含電池儲能設備系統、車用充電樁。而 NHOA 於2021年10月宣佈，與西澳電力公司 Synergy 合作，將建設200MWh電池儲能設備系統，並預計在2022年底完工。除此之外 NHOA 在被收購之前，於2021年1月與世界第4大汽車公司 Stellantis 合資成立 Free2Move eSolution ，發展車用充電樁業務。另外台泥（1101）在2021年12月也參與飛宏（2457）私募取得9.9％股權，持續擴大電動車充電樁佈局。在台灣則是2021年9月宣佈在宜蘭蘇澳廠及花蓮和平廠建置大型儲能系統。整體來看，主要著重在佈局儲能以及車用充電樁2大市場，隨著全球碳中和發展趨勢不變，長期效益將逐漸發酵。

展望亞泥（1102）

2022年EPS將衰退19.2％至3.80元

2022年EPS將成長2.9％至3.91元

在水泥事業方面，趨勢與台泥（1101）一致。在嘉惠電廠方面，由於二期新廠在2021年9月才正式商轉，因此在2022年前8月都具有低基期效益，再加上電價可隨天然氣成本上升而跟漲，使獲利成長幅度比台泥（1101）的和平電廠還要好，不過因低基期效應即將結束，下半年獲利成長幅度也會開始趨緩。

綠能事業主要佈局風力發電計畫

綠能事業方面，持續推動與德商萊茵集團合作的「竹風風力發電計畫」，該計畫內容將開發新竹市外海風場面積約47平方公里，規劃8MW風力機組共56部，總裝置容量預計可高達450MW，不過目前處於初期建置階段，短期內並無任何營運貢獻。

台泥（1101）、亞泥（1102）本益比法價值評估

台泥（1101）相對亞泥（1102）的估值更便宜

利用「陳重銘-不敗存股術 APP」的「本益比估價」功能，經價值評估後，顯示台泥（1101）2022/08/22收盤價39.65元，高於昂貴價。再將畫面移動至「本益比分析」功能，檢視近5年平均本益比，發現法人預估2022年本益比21.09，高於近5年平均最高本益比的14.56，顯示估值昂貴。但若以法人預估2023年本益比的12.63來看，反而相當於近5年平均本益比，以更長遠獲利來看目前估值並不貴。

亞泥（1102）2022/08/22收盤價42.75元，高於合理價。觀察「本益比分析」功能，法人預估2022年本益比11.25，高於近5年平均本益比的10.47，而2023年法人預估本益比的10.93也同樣高於10.47，顯示目前相對昂貴。主要差異原因在於，台泥（1101）2021年獲利衰退幅度較深，使2023年成長潛力更大。(備註：價值評估顯示數值為當年度預估EPS計算而得，但越接近2023年，市場會更在意2023獲利展望，可多利用法人系統及本益比分析功能判讀。)

提醒大家法人會隨著台泥（1101）、亞泥（1102）最新營運與產業狀況，在未來調整預估EPS，須持續追蹤相關消息，包含中國景氣變化、原物料價格變化等。

(備註：台泥（1101）、亞泥（1102）的陳重銘-不敗存股術APP篩選條件為「預估EPS」、「週期區間5年」、「近3月營收YOY>0%」、「股利發放連續5年以上」、「獲利連續5年以上」。)

台泥（1101）、亞泥（1102）股利政策：平均殖利率5％以上

觀察台泥（1101）、亞泥（1102）股利政策，2間公司主要都是發放現金股利為主，長期盈餘分配率高達8～9成，平均殖利率也至少有5％以上。考量公司雖然長期營運穩健，但水泥產業具有景氣循環特性，不論是想存股或賺價差，在景氣低谷時布局才會相對安全。

重點結論：中國水泥價格迎來復甦，台泥（1101）、亞泥（1102）獲利低谷將過，2023年有望重返成長軌道

從台泥（1101）、亞泥（1102）的股價月K線圖看到，由於景氣循環股的特性，2015～2017年當景氣處於低谷時，股價表現也比較低迷，而2018～2020年處於景氣上升期間，股價也隨之上漲。

展望台泥（1101）、亞泥（1102）未來營運，在中國水泥方面，雖然2022年前7月受到疫情封控、爛尾樓事件，導致需求低迷使水泥價格下跌。然而即將進入Q4傳統旺季，再加上政府提供2,000億人民幣的專項債補助保交樓，同時企業實施錯峰生產，預估水泥價格將有 5%～10% 的反彈，產業可望落底回溫。在台灣水泥方面，受惠台商回流及貨物稅減半，帶動獲利穩健成長。

電力事業方面，台泥（1101）所投資的和平電廠將在2022下半年將調漲電價，獲利最壞情況已過。至於亞泥（1102）投資的嘉惠電廠，2022年前8月受到二期新廠的低基期效益而大幅成長，但9月起獲利成長幅度將趨緩。綠能事業方面，台泥（1101）主要發展電動車及儲能，而亞泥（1102）則發展風電，但短期貢獻有限。

綜合上述，法人預估台泥（1101）2022年EPS將衰退43％至1.88元，但2023年EPS將成長67％至3.14元。亞泥（1102）則預估2022年EPS將衰退19.2％至3.80元，但2023年EPS將成長2.9％至3.91元。

價值評估方面，法人預估台泥（1101）2023年本益比為12.63，相當於近5年的平均本益比。而亞泥（1102）2023年預估本益比則為10.93，高於近5年平均本益比的10.47。以評價來說，台泥（1101）相對便宜一些。在操作上，雖然水泥產業長期營運相當穩固，但仍具有景氣循環特性，不論是想存股或賺價差，在景氣低谷時布局才會相對安全。

潛在風險：中國景氣變化、原物料價格變化不如預期

最後提醒投資人，未來仍要持續關注包含中國景氣變化、原物料價格變化等。只要上述有不如預期的事件發生，都將使法人下修預估 EPS，對股價也容易因此產生負面影響。

貼心警語：

投資股票必須加上「安全邊際」，例如打9折，才可避免買貴並因應突發狀況 法人預估EPS隨時會根據公司最新營運、產業狀況作調整，要持續關注

撰文作者：陳重銘

臉書：「不敗教主-陳重銘」

出版書籍：《6年存到300張股票2022修訂版》

本內容已獲作者授權轉載，原文出自CMONEY：「水泥產業」全解析：台泥(1101)、亞泥(1102)現在適合投資嗎？