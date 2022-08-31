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電動車概念股續強撐盤 高力再創歷史高價
儘管國際利空消息持續，台股表現相對有撐，加權指數開低走高，盤面上由中小型股湧現內資低接買盤，推升櫃買市場指數在高檔表現，生技醫療族群多檔亮燈漲停，電動車概念股也繼續強勢表態。
台新投顧副總黃文清指出，電動車、半導體產業與設備供應鏈具有長線成長趨勢，建議投資人，仍然可以進場中長線布局。
其中，高力（8996）盤中上漲10元，攻上114元，再度亮燈漲停，同時創下歷史最高價，不過由於股價已明顯漲多，隨時可能拉回整理，因此追高風險上升，建議投資人保持觀望，不宜過度追價。
此外還有尚化（4738），元隆（6287），系統電（5309）等股，盤中上漲3～5%，系統電盤中最高價攻上近月高點44元，成功站上所有均線，KD指標已呈黃金交叉，加上成交量放大至超過8,000張，未來仍持續有機會表現，有望率先挑戰近三個月高點48.8元。
美琪瑪（4721），胡連（6279），新唐（4919），大中（6435）等股，盤中漲幅則落在1～2%，美琪瑪盤中持續挑戰收復年線137.99元，並且一度攻上140.5元，KD指標有黃金交叉之勢，有望持續上攻近月高點144元。
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