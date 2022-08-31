汎銓掛牌上市 早盤股價漲幅逾20%

半導體材料分析大廠汎銓（6830）今（31）日以每股100元掛牌上市，開盤上漲17元，開在117元，隨後在買盤簇擁下衝上123.5元，漲幅逾20%。

汎銓表示，隨著國際知名大廠積極投入先進製程研發、加上第三代半導體材料應用等，帶動半導體上、中、下游客戶高度檢測分析需求，汎銓在台灣材料分析領域超過五成市場占有率，戮力深化材料分析檢測技術保持絕對領先優勢，近年持續完備兩岸檢測實驗室與業務據點，擴增專業檢測分析人才與培育，創造公司整體營運寫新里程碑。

展望未來營運，汎銓表示，仍積極投入半導體材料分析(MA)/故障分析(FA)兩大領域研發，持續強化競爭力，同時積極提升兩岸旗下檢測分析產能、專業人才招募，助力整體檢測分析量能進一步擴大。

汎銓表示，看好大陸、日本、美國與歐洲等地區政府積極投入半導體自主化及先進製程技術開發趨勢不變，針對材料分析(MA)業務仍秉持採取「集中化」策略，複製汎銓於台灣贏的模式，搶攻全球材料分析市場商機，有望創造未來營運寫新頁。