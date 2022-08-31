8/31【早晨財經速解讀】台積電500元成天花板？新光金上半年獲利大減 67% 外資股匯雙殺台幣新低 聯準會本週縮表加速 還能再鷹?

美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋出9月將再度升息的暗示，加速國際資金流動，大型權值股台積電今（29）日股價再度面臨500元關卡保衛戰。

台積電30日股價開低最低來到496元，盤中一度反彈至502元，終場則下跌13.5元，收在498.5元。法人分析，美國9月若升息3碼後續對股市影響需持續關注，上週五的升息預期已致使恐慌指數VIX狂飆，美股四大指數收盤全面重挫超過3%，費城半導體更暴跌5.81%是重災區。

新光金（2888）30日舉行第2季線上法說會，由新光金總經理吳欣儒主持。副總李超儒指出，今年上半年合併稅後純益約29.16億元，EPS 0.16元，總資產規模約4.77兆元，合併股東權益約2,048.5億元，每股淨值約12.95元。

新光人壽上半年1至6月初年度保費收入約322.2億，較去年同期成長47%，市佔率為 7.0%，策略上仍以「價值型商品」及「外幣保單」為新契約推動主軸，其中外幣保單初年度保費達265.6億元，佔初年度保費比重達82.4%。

投資方面，今年上半年受金融市場波動且去年基期高所致，股債資本利得相對去年減少，但經常性收益隨著新錢報酬率提升逐步回穩。另，受惠於美元升值，匯兌在避險後仍有利益，上半年提存外匯價格變動準備約156.9億，至6月底外匯價格變動準備累積餘額達183.9億，有助抵禦匯率波動及避險策略之彈性，1至6月合併稅後淨利約3.5億，合併股東權益約1,346億。

利息收入方面，受惠市場利率彈升，第2季淨利差較前1季上升9bps至1.34%；存放利差較前1季增加11bps至1.76%。新光金表示，台美升息下，可望帶動淨利差及存放利差進一步提升。

今年上半年在核心業務穩定發展下，雖然投資收益因去年基期較高致相對同期減少，但1至6月合併稅後純益達31.8億元，相較去年同期仍成長3.8%，而資產品質維持一向良好的水準，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.13%及989.86%。

股匯不同調，儘管台股回神小漲，新台幣匯率卻未能止跌，連續第3個交易日貶值，今天收盤收在30.468元，貶值7.2分，再創逾29個月新低紀錄。

聯準會（Fed）多位官員周二（30日）重申支持進一步升息以抑制通膨。頗具影響力的紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，Fed可能需要將利率調高至「略高於」3.5%的水準，而且明年不可能降息，因為要對抗過高的通膨。

威廉斯接受華爾街日報專訪時表示，利率「需要比那個水準（3.5%）高一點，因為不只要達到中性水準，還要努力讓需求恢復到與供應一致」，他反駁了市場關於明年降息的預期，「在我預期看到利率調降前，將會花上一段時間」。