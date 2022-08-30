台股新未來！拚亞太特色創新板 打造數位雲端新聚落

國際局勢丕變，台股需更有韌性並強化國際競爭力，金管會今天會同四大證券周邊單位，推出「資本市場新未來」，證交所力拼打造亞太特色創新板，喊出今年要有十家在創新板掛牌的目標；櫃買中心則要打造數位雲端產業成為下一個新興產業聚落。

證交所、櫃買、集保和期交所的「新未來」，主要聚焦三大亮點，一、各家業務推展重點和藍圖，二、齊心打造ESG生態系，三、強化數據科技和提升資安韌性，藉此提升台股在國際局勢中的韌性。

證交所總經理簡立忠說，台灣資本市場特色是科技產業，科技產業引發的創新，如關鍵技術、智慧製造、數位科技轉型、創新都可帶動產業升級，因此證交所要打造「亞太有特色的創新板」。

簡立忠坦言，創新板的競爭對手都是國外大型交易所，國外幾個亞洲重要的競爭對手，近年成長都是創新版掛牌數，甚至比主板要多，他認為，台灣科技實力和創新量能，有信心打造創新板，希望創新產業可以變成一個聚落。

目前創新板只有一家「錼創科技」掛牌，多數公司仍在觀察錼創科技掛牌後的狀況，簡立忠說，錼創科技每天約400~500張交易量，交易量很不錯。

證交所希望把造市制度、資訊揭露、鼓勵投資人開戶等做好，如創新板因不看獲利，看潛力和市場性，風險也較高，因此得500萬財力的投資人和法人才可投資，目前符合投資資格有10萬人，後續會看掛牌成績再做檢討。

他說，今年至今持續接洽、拜訪創新公司，潛力名單就高達200多家，交易所也希望吸引亞洲品牌有價值的公司來台掛牌，「連董事長林修銘都親自拜訪創新公司」。證交所今年底以爭取創新公司到創新板掛牌10家的目標，明年目標還要更高。

櫃買中心則是要扶植數位雲端服務公司，包括IaaS(基礎設施即服務)、PaaS(平臺即服務)、SaaS(軟體即服務)及資安業者，加強推動這類「輕資產、重數據」的特色產業公司進入櫃買市場，繼半導體及生技產業後，再打造另一個新興產業聚落。

櫃買中心總經理李愛玲說，在台灣也有SaaS等三類公司，近一年櫃買已拜訪數十家，希望他們來櫃買掛牌，中長期目標達到一個「群聚」規模，至少是十家以上的類股做聚焦。她說，因日本東證所已有齊聚效果出來，若不推這些公司可能就會去海外掛牌了，因此得爭取讓他們可以進入台灣資本市場。