元大證券東北亞企業巡禮論壇 明起登場

元大證券預計8月31日至9月2日舉行東北亞企業巡禮線上論壇，將由元大投顧首席分析師顏承暉博士針對「後安倍時代的東亞新局」剖析日本經濟及市場發展趨勢。

元大證券表示，論壇密集與日韓企業進行互動，首先登場是全球EUV檢測機領導廠商Lasertec Corp.，壟斷極紫外光光罩檢測系統、清洗系統市場份額，目前市值約2兆日圓，受惠於全球半導體需求高張，最新季度營收達368億日圓，年成長101%、EPS為131.39日圓。

SK海力士是全球前十大半導體廠，更是全球DRAM三巨頭之一，在全球DRAM市佔率接近三成，目前市值達64.16兆韓圜，最新季度營收年成長34%至13.81兆韓圜、EPS為4,180韓圜。

丸紅株式會社（Marubeni Corp.）為日本五大綜合商社之一，業務範圍涵蓋鋼鐵、資訊科技、公用事業、基建、能源、食品、金屬與礦產資源、開發與營建、工業機械及化學品等，2020年受股神巴菲特青睞，成為波克夏少數投資的日本公司，市值2.3兆日圓，最新季度營收年成長36%至2.9兆日圓、EPS為115.31日圓。

本次論壇日語場次全程配有專業口譯員於現場逐步口譯，期盼藉由無語言障礙的互動與交流，協助投資人掌握東北亞市場龍頭企業的產業脈動。

元大證券提供最完整的複委託服務，也期望本次論壇為投資人提供最新的投資趨勢觀點，實現「在地生活，全球理財」願景。